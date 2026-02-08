Transféré des Clippers aux Cavaliers à la NBA Trade Deadline, James Harden a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs cette nuit à Sacramento. Spoiler, les débuts sont plutôt prometteurs.

Voir le Barbu sous un maillot de Cleveland, il va falloir un peu de temps pour s’y faire. Et les Cavs ont eu besoin d’une mi-temps pour vraiment trouver leur rythme offensif avec Harden sur le terrain. Néanmoins, les premiers signaux envoyés sont encourageants.

Comme un symbole, James Harden a marqué son premier panier avec Cleveland sur un step-back à 3-points, son move signature. Ramesse a aussi donné un aperçu de ce qu’il pouvait apporter à un intérieur comme Jarrett Allen, servi à plusieurs reprises pour finir avec 29 points et 10 rebonds.

Son fit avec Donovan Mitchell ? Un work in progress forcément, mais les deux ont fait la différence dans le money-time en scorant les 16 derniers points de Cleveland, le score passant de 121-116 pour Sacramento à 132-126 pour les Cavs au buzzer.

Si Harden et Mitchell ont montré quelques séquences intéressantes quand ils étaient ensemble sur le terrain, le coach Kenny Atkinson a beaucoup réparti leurs minutes, de manière à en avoir toujours un sur le terrain pour porter l’attaque. Mitchell – 29 points en seconde mi-temps – en a profité pour prendre feu entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième (quand Harden était sur le banc).

James Harden a fait ses grands débuts avec les Cavs :

🔸 23 points

🔸 8 passes

🔸 7/13 au tir

🔸 5/8 à 3-points

🔸 La victoirepic.twitter.com/uscKtd5AqO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026

« Je dois juste trouver ma place » a déclaré Harden après le match (via ESPN). « Ça ne sera pas difficile. J’ai dit aux gars de continuer à faire ce qu’ils font, et je trouverai ma place. Je suis assez bon pour trouver ma place et m’intégrer. Mais vous savez, je n’ai pas pu m’entraîner. C’est la première fois que je joue à 5 contre 5 depuis environ une semaine, donc je suis un peu rouillé. Je suis juste content que nous ayons gagné. »

Les autres recrues Keon Ellis et Dennis Schroder ont également joué cette nuit avec Cleveland, le premier revenant sur ses anciennes terres de Sacramento pour contribuer au comeback des Cavs. Ellis sera particulièrement important pour combler les limites défensives du backcourt Harden – Mitchell.

En attendant, les Cavs peuvent savourer ce premier succès de l’ère James Harden, eux qui espèrent que ce transfert leur permettra d’atteindre les sommets de l’Est cette saison.

Travis Scott (@trvisXX) was hyped up after Harden’s stellar debut 😂 https://t.co/rHFcIm117g pic.twitter.com/dTmW0l5yfT

— NBA (@NBA) February 8, 2026