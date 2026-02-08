Dans le choc opposant Victor Wembanyama (Spurs) à Cooper Flagg (Mavericks), c’est Stephon Castle qui a volé la vedette à tout le monde cette nuit : 40 points (15/19 au tir), 12 rebonds et 12 passes en seulement 32 minutes pour Stéphane Château !

Dans la glorieuse histoire des San Antonio Spurs, il n’y a que deux joueurs qui ont réussi un triple-double à 40 points : David Robinson et… Stephon Castle.

George Gervin, Tim Duncan, Kawhi Leonard, Tony Parker, Manu Ginobili, Victor Wembanyama, aucun d’entre eux n’a réussi l’exploit accompli par Castle cette nuit, qui est devenu par la même occasion le troisième plus jeune joueur de l’histoire NBA à réaliser un triple-double à 40 points (21 ans, 3 mois et 7 jours, sophomore).

Cela vous place un homme.

40-12-12, avec en plus l’activité défensive qui le caractérise (3 interceptions, 1 contre) et la victoire des Spurs au bout (138-125), bref c’est très clairement le meilleur match en carrière de Castle. Victor Wembanyama (16 points, 11 rebonds, 3 contres) n’a pas eu besoin de se démultiplier. Au contraire, l’Alien a surtout kiffé.

« C’est son meilleur match en carrière jusqu’ici. C’est incroyable, c’est l’une des meilleures lignes de stats que j’ai pu voir de mes propres yeux. […] Il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la Ligue, et il a encore une belle marge de progression. » – Wemby

S’il fallait ressortir un highlight du match fou de Castle, c’est cette action où il prend le rebond dans sa moitié de terrain, sert Devin Vassell pour une tentative à 3-points en contre-attaque, avant de claquer un énorme putback suite à l’échec de son copain. Le genre d’action où l’on se dit : « Ok, ce mec-là survole vraiment les débats ».

Ovationné par le public et ses coéquipiers en fin de match, Stephon Castle a eu l’honneur de lancer le clapping avec les fans des Spurs. Le point d’exclamation parfait d’une soirée inoubliable.

Stephon Castle 40 PTS, 12 REB, 12 AST, 3 STL, 15/19 FG, 3/5 3FG, 85.5% TS vs Mavericks https://t.co/VkFg37rYsG pic.twitter.com/6Lo9jc8QIn

— Basketball Performances (@NBAPerformances) February 8, 2026