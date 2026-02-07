La nuit des Français en NBA : Rayan Rupert en forme face aux Grizzlies

Le 07 févr. 2026 à 08:03 par Nicolas Vrignaud

Peu de matchs mais quelques Français sur les parquets cette nuit, de Sacramento à Detroit en passant par Portland ! On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Celtics – Heat : 98-96 (stats)

– Heat : 98-96 (stats) Pistons – Knicks : 118-80 (stats)

– Knicks : 118-80 (stats) Bucks – Pacers : 105-99 (stats)

– Pacers : 105-99 (stats) Wolves – Pelicans : 115-119 (stats)

: 115-119 (stats) Blazers – Grizzlies : 135-115 (stats)

– Grizzlies : 135-115 (stats) Kings – Clippers : 111-114 (stats)

Maxime Raynaud

12 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 6/8 au tir pour Maxime Raynaud, qui signe un beau match malgré la défaite des Kings face aux Clippers.

Nicolas Batum

Nouvelle soirée classique au boulot pour Nico, qui fait le travail de l’ombre avec efficacité et sérieux. 3 points, 3 rebonds, 2 passes à 1/2 au tir, la victoire en prime.

Rudy Gobert

Sale soirée pour les Wolves, moins pour Rudy : 12 points, 16 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 2 contres à 5/12 au tir.

Sidy Cissoko

Belle victoire des Blazers, avec 9 points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre pour Sidy face aux Grizzlies.

Rayan Rupert

Idem pour Rayan, qui termine à 12 points, 1 rebond, 1 interception à 4/6 au tir.

Mohamed Diawara

Soirée difficile pour les Knicks à Detroit, et 4 points, 2 rebonds, 1 contre à 2/5 au tir pour Mo, titulaire cette nuit.

Pacôme Dadiet

Quelques points en sortie de banc pour le P, avec 5 unités, 1 rebond et 1 interception à 1/4 au tir.

Le programme de ce soir :