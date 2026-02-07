La nuit des Français en NBA : Rayan Rupert en forme face aux Grizzlies
Le 07 févr. 2026 à 08:03 par Nicolas Vrignaud
Peu de matchs mais quelques Français sur les parquets cette nuit, de Sacramento à Detroit en passant par Portland ! On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Heat : 98-96 (stats)
- Pistons – Knicks : 118-80 (stats)
- Bucks – Pacers : 105-99 (stats)
- Wolves – Pelicans : 115-119 (stats)
- Blazers – Grizzlies : 135-115 (stats)
- Kings – Clippers : 111-114 (stats)
Maxime Raynaud
12 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 6/8 au tir pour Maxime Raynaud, qui signe un beau match malgré la défaite des Kings face aux Clippers.
Nicolas Batum
Nouvelle soirée classique au boulot pour Nico, qui fait le travail de l’ombre avec efficacité et sérieux. 3 points, 3 rebonds, 2 passes à 1/2 au tir, la victoire en prime.
Rudy Gobert
Sale soirée pour les Wolves, moins pour Rudy : 12 points, 16 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 2 contres à 5/12 au tir.
Sidy Cissoko
Belle victoire des Blazers, avec 9 points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre pour Sidy face aux Grizzlies.
Rayan Rupert
Idem pour Rayan, qui termine à 12 points, 1 rebond, 1 interception à 4/6 au tir.
Mohamed Diawara
Soirée difficile pour les Knicks à Detroit, et 4 points, 2 rebonds, 1 contre à 2/5 au tir pour Mo, titulaire cette nuit.
Pacôme Dadiet
Quelques points en sortie de banc pour le P, avec 5 unités, 1 rebond et 1 interception à 1/4 au tir.
Le programme de ce soir :
- 21h : Nets – Wizards
- 21h30 : Thunder – Rockets
- 0h : Spurs – Mavericks
- 1h : Magic – Jazz
- 1h30 : Hawks – Hornets
- 2h : Bulls – Nuggets
- 2h30 : Lakers – Warriors
- 3h : Suns – Sixers
- 4h : Blazers – Grizzlies