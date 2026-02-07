Résumé NBA de la nuit : les Pistons fracassent (encore) les Knicks
Le 07 févr. 2026 à 07:46 par Nicolas Vrignaud
Nouvelle nuit de NBA, assez légère sur le plan du programme. On ne s’en plaindra pas, car la Trade Deadline nous a bien terminé cette semaine niveau énergie. Ce qu’il faut retenir ? Les Celtics se sauvent sur le fil face au Heat, tandis qu’à Detroit, les Knicks ont ramassé une sacrée volée.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Heat : 98-96 (stats)
- Pistons – Knicks : 118-80 (stats)
- Bucks – Pacers : 105-99 (stats)
- Wolves – Pelicans : 115-119 (stats)
- Blazers – Grizzlies : 135-115 (stats)
- Kings – Clippers : 111-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Grand Derrick White ! L’extérieur des Celtics colle le contre décisif à 30 secondes de la fin et valide un énorme comeback de Boston, qui a été mené jusqu’à 20 points par le Heat durant la soirée.
- Sans Karl-Anthony Towns ni OG Anunoby, les Knicks ont pris une énorme gifle à Detroit : -38 ! Sale nouvelle supplémentaire : Josh Hart s’est blessé à la cheville durant le 3e quart-temps et n’est pas revenu.
- Les Bucks battent les Pacers à Milwaukee, pas grand chose de plus à signaler.
- Malgré 35 points d’Anthony Edwards, les Wolves s’inclinent face aux Pelicans à la maison… Trey Murphy, Zion Williamson et Saddiq Bey combinent pour 85 points à trois.
- Les Blazers tabassent les Grizzlies du côté de Portland, un match des plus classiques dans lequel Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
- 31 points, 9 rebonds, 7 passes pour Kawhi Leonard, et la victoire pour les Clippers face aux Kings de Maxime Raynaud.
Le highlight de la nuit :
DERRICK WHITE GAME SAVING BLOCK —
BOSTON COMPLETES THE 20+ POINT COMEBACK. 🔥🔥🔥🔥
— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 7, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h : Nets – Wizards
- 21h30 : Thunder – Rockets
- 0h : Spurs – Mavericks
- 1h : Magic – Jazz
- 1h30 : Hawks – Hornets
- 2h : Bulls – Nuggets
- 2h30 : Lakers – Warriors
- 3h : Suns – Sixers
- 4h : Blazers – Grizzlies
