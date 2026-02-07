Anthony Davis ne jouera pas la fin de la saison avec les Wizards !

Dans l’objectif d’être parfaitement opérationnel pour le début de la saison 2026-27, Anthony Davis – nouvelle star des Wizards – ne jouera pas la fin de saison régulière 2025-26.

Deux objectifs clairs derrière cette décision peut-être un peu frustrante pour les fans de Washington. Le premier volet est celui du médical. Le pivot, souvent en proie aux blessures récemment, souhaite être à 100% prêt physiquement avant de s’engager pleinement dans l’aventure avec les Wizards. On parle notamment de pépins à l’aine et à la main.

Enfin, l’autre objectif affiché est de permettre aux Wizards de ne pas trop gagner sur cette fin de saison. Cela afin de laisser à Washington une chance réelle d’ajouter un dernier vrai gros talent son effectif via la Draft. On devrait donc potentiellement voir un peu de Trae Young, mais il faudra attendre l’automne prochain pour avoir un premier aperçu de l’association entre les deux All-Star recrutés par D.C. cet hiver.

C’est l’information essentielle de la nuit !

AD qui venait d'arriver à Washington dans son trade en provenance des Mavs va se soigner (main + aine)

