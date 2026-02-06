Programme NBA : l’heure de la revanche pour les Knicks face aux Pistons

Six rencontres sont au programme NBA cette nuit. Deuxième round entre les deux leaders de l’Est : Pistons et Knicks. Il n’y a eu aucun débat lors de leur premier affrontement avec une large victoire de Detroit.

Le programme NBA du soir

1h30 : Celtics – Heat

1h30 : Pistons – Knicks

2h : Bucks – Pacers

2h : Wolves – Pelicans

4h : Blazers – Grizzlies

4h : Kings – Clippers

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Knicks

Le premier affrontement était il y a un mois jour pour jour, et les Pistons s’étaient imposés 120-91. La défense de fer de Detroit avait complètement muselée l’attaque des Knicks, pourtant l’une des toutes meilleures de la ligue. Cependant, les New Yorkais sont sur une série de 8 victoires consécutives, le scénario sera-t-il différent ce soir ? Karl-Anhtony TOwns et OG Anunoby sont en game-time decision, José Alvarado aussi même s’il est peu probable que le meneur soit en tenue ce soir. Côté Pistons, Jalen Duren et Tobias Harris sont également en game-time decision.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ SAS (#2 in West) wins 3rd straight

▪️ TOR rises to #5 in East

▪️ ORL rises to #7 in East

▪️ CHA wins 8th straight, rises to #10 in East

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/WuXhGRU1gN

— NBA (@NBA) February 6, 2026

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet affrontent les Pistons

Rudy Gobert et Joan Beringer défient les Pelicans

Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Grizzlies

Duel de Français entre Maxime Raynaud et Nicolas Batum

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici