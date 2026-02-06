Programme NBA : l’heure de la revanche pour les Knicks face aux Pistons
Le 06 févr. 2026 à 19:33 par Hisham Grégoire
Six rencontres sont au programme NBA cette nuit. Deuxième round entre les deux leaders de l’Est : Pistons et Knicks. Il n’y a eu aucun débat lors de leur premier affrontement avec une large victoire de Detroit.
Le programme NBA du soir
- 1h30 : Celtics – Heat
- 1h30 : Pistons – Knicks
- 2h : Bucks – Pacers
- 2h : Wolves – Pelicans
- 4h : Blazers – Grizzlies
- 4h : Kings – Clippers
L’affiche à ne pas rater : Pistons – Knicks
Le premier affrontement était il y a un mois jour pour jour, et les Pistons s’étaient imposés 120-91. La défense de fer de Detroit avait complètement muselée l’attaque des Knicks, pourtant l’une des toutes meilleures de la ligue. Cependant, les New Yorkais sont sur une série de 8 victoires consécutives, le scénario sera-t-il différent ce soir ? Karl-Anhtony TOwns et OG Anunoby sont en game-time decision, José Alvarado aussi même s’il est peu probable que le meneur soit en tenue ce soir. Côté Pistons, Jalen Duren et Tobias Harris sont également en game-time decision.
NBA STANDINGS UPDATE ‼️
▪️ SAS (#2 in West) wins 3rd straight
▪️ TOR rises to #5 in East
▪️ ORL rises to #7 in East
▪️ CHA wins 8th straight, rises to #10 in East
Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/WuXhGRU1gN
— NBA (@NBA) February 6, 2026
Les Français en lice
- Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet affrontent les Pistons
- Rudy Gobert et Joan Beringer défient les Pelicans
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Grizzlies
- Duel de Français entre Maxime Raynaud et Nicolas Batum