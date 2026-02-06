TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : l’heure de la revanche pour les Knicks face aux Pistons

Le 06 févr. 2026 à 19:33 par Hisham Grégoire

Source image : NBA League Pass

Six rencontres sont au programme NBA cette nuit. Deuxième round entre les deux leaders de l’Est : Pistons et Knicks. Il n’y a eu aucun débat lors de leur premier affrontement avec une large victoire de Detroit.

Le programme NBA du soir

  • 1h30 : Celtics – Heat
  • 1h30 : Pistons – Knicks
  • 2h : Bucks – Pacers
  • 2h : Wolves – Pelicans
  • 4h : Blazers – Grizzlies
  • 4h : Kings – Clippers

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Knicks

Le premier affrontement était il y a un mois jour pour jour, et les Pistons s’étaient imposés 120-91. La défense de fer de Detroit avait complètement muselée l’attaque des Knicks, pourtant l’une des toutes meilleures de la ligue. Cependant, les New Yorkais sont sur une série de 8 victoires consécutives, le scénario sera-t-il différent ce soir ? Karl-Anhtony TOwns et OG Anunoby sont en game-time decision, José Alvarado aussi même s’il est peu probable que le meneur soit en tenue ce soir. Côté Pistons, Jalen Duren et Tobias Harris sont également en game-time decision.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ SAS (#2 in West) wins 3rd straight
▪️ TOR rises to #5 in East
▪️ ORL rises to #7 in East
▪️ CHA wins 8th straight, rises to #10 in East

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/WuXhGRU1gN

— NBA (@NBA) February 6, 2026

Les Français en lice

  • Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet affrontent les Pistons
  • Rudy Gobert et Joan Beringer défient les Pelicans
  • Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Grizzlies
  • Duel de Français entre Maxime Raynaud et Nicolas Batum

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

