Grizzlies : quel avenir pour Ja Morant après la deadline ?

Mis sur le marché pendant près d’un mois, Ja Morant n’a finalement pas bougé avant la NBA trade deadline. Faute d’offre jugée intéressante par Memphis Grizzlies, le meneur reste pour l’instant dans le Tennessee, au cœur d’un contexte tendu et d’une franchise qui a déjà commencé à basculer vers la reconstruction.

Memphis a exploré une sortie sans parvenir à trouver un partenaire prêt à renvoyer une contrepartie significative. Le dossier est d’autant plus complexe que le joueur a encore deux saisons de contrat après celle-ci, pour un total supérieur à 87 millions de dollars. Sportivement, la disponibilité et la production récentes pèsent aussi dans l’équation : depuis le début de la saison 2023-24, il a disputé 77 matchs et en a manqué 126. Cette saison, il n’a joué que 20 rencontres, sans enchaîner plus de six matchs d’affilée depuis 2022-23, et il n’a plus rejoué depuis le 21 janvier.

Ja Morant remained with the Grizzlies past today’s NBA trade deadline. Multiple teams were intrigued by Morant’s talent but none were willing to make a serious offer, sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/TfcyAjrI6J

— ESPN (@espn) February 5, 2026

Dans le même temps, la direction a envoyé un signal fort sur sa trajectoire : Jaren Jackson Jr. a été transféré au Utah Jazz, moins d’un an après une prolongation de cinq ans. Un mouvement qui, de fait, ancre l’idée d’un virage et d’un effectif en transition, même si Memphis reste mathématiquement au contact d’une place en NBA Play-In Tournament.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

L’échec d’un éventuel trade remet aussi en pleine lumière une relation interne décrite comme froide. Le meneur a écopé d’une suspension d’un match plus tôt dans la saison après un accrochage public avec l’entraîneur Tuomas Iisalo. Les tensions sont également remontées à la surface lors du déplacement européen de l’équipe à Berlin et London : pendant un entraînement ouvert, une discussion animée a été captée entre Morant, alors forfait (mollet), et Vince Williams Jr. — depuis envoyé à Utah dans le cadre de l’opération Jackson.

Ja Morant to Vince Williams during practice:

Ja: “I don’t f*ck with y’all, I’m with whatever”

Vince: “Let’s go to the back”

Ja: “Why? I’m right here”

Vince: “Let’s go to the back”

Ja: “You’ve been here for 5 minutes! You’re not like that”

(h/t @legendz_prod) pic.twitter.com/Sh1QDGXpEm

— Logion Noops (@LogionNoops) January 15, 2026

Pour autant, le joueur a aussi exprimé son souhait de rester. Après avoir brillé lors du deuxième match disputé à Londres, il a déclaré :

« Si quelqu’un ici me connaît, je suis un gars très loyal. J’ai un logo dans le dos, donc ça devrait vous dire exactement où je veux être. »

Un attachement affiché qui cohabite avec une situation sportive et humaine instable, et qui laisse une marge de manœuvre limitée à court terme.

Sur le terrain, la saison actuelle est marquée par des standards en baisse par rapport à ses meilleures années : 19,5 points de moyenne, son plus faible total depuis sa deuxième saison, avec 41% au tir (plus bas de sa carrière) et 23,5% à trois points. Son impact reste celui d’un créateur explosif quand il est au niveau, mais l’enchaînement des pépins physiques et la régularité absente compliquent la projection. À cela s’ajoute un passif extrasportif récent : 33 matchs manqués sur les saisons 2022-23 et 2023-24 après des incidents liés à l’exposition d’une arme à feu sur les réseaux sociaux.

Avec un bilan de 20 victoires pour 29 défaites, Memphis peut encore regarder vers une fin de saison compétitive, mais la perte de Jackson Jr. change l’équilibre, et l’équipe a déjà commencé à se recentrer sur ses éléments les plus jeunes, comme le rookie Cedric Coward et le pivot de deuxième année Zach Edey, limité à 11 matchs cette saison à cause de blessures. Et avec Desmond Bane déjà sorti de l’effectif, la route vers un statut de candidat sérieux s’annonce longue.

The Grizzlies now view Zach Edey and Cedric Coward as their franchise cornerstones, per @GrantAfseth pic.twitter.com/NkKiIUlBwD

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 3, 2026

La suite immédiate se joue donc sur deux axes très concrets : le retour au jeu du meneur pour stabiliser le vestiaire et redonner une direction sportive au quotidien, et la gestion, en interne, d’un dossier qui ne disparaît pas avec la deadline. Morant reste, mais l’épisode a laissé des traces : celles d’un marché qui n’a pas suivi, et d’une franchise qui, elle, a déjà commencé à tourner une page.

Source : The Athletic