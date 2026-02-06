La Trade Deadline à peine digérée, Milwaukee a sorti le petit sourire en coin. Les Bucks ont publié un faux « breaking news » visant ESPN et son insider vedette, Shams Charania, avec une idée simple : si quelqu’un doit finir sur le marché, ce n’est pas forcément celui que tout le monde croit.

Sur leur compte officiel, les Bucks ont repris les codes des insiders : ton solennel, formule « Just In », et une pseudo-info sur l’avenir de Shams… sauf que la discussion ne tourne pas autour d’un transfert NBA, mais de son rôle dans le NBA All-Star Celebrity Game. Le message sous-entend que sa meilleure destination serait de rester dans l’équipe de Giannis Antetokounmpo… ou d’aller ailleurs. Autrement dit : bienvenue dans le monde merveilleux des spéculations, mais cette fois, c’est vous la marchandise.

Petit élément de contexte tout de même : Shams Charania devrait jouer au NBA All-Star Celebrity Game le 13 février, et le coach de cette équipe sera… Giannis Antetokounmpo.

Just In: Conversations have started about @ShamsCharania’s future, and discussing whether the ESPN Senior NBA Insider’s best fit is staying on Giannis’ All-Star Celebrity team or elsewhere. pic.twitter.com/IS6XMlQSPf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2026

Un pied de nez humoristique de la part de la franchise qui doit se sentir soulagée (ou pas ?) de la fin de tous ces bruits de couloirs concernant le meilleur joueur de son histoire… du moins jusqu’au 1er juillet.