Giannis Antetokounmpo : « Les légendes ne suivent pas, elles attirent ! »

Le 06 févr. 2026 à 09:33 par Nicolas Meichel

Dans les rumeurs depuis des semaines, Giannis Antetokounmpo n’a finalement pas été transféré lors de la trade deadline. Celle-ci passée, le Freak a tenu à poster un message très spécifique sur les réseaux sociaux.

« Les légendes ne suivent pas, elles attirent ! »

Voici la description du post de Giannis publié hier soir, sous une vidéo qui reprend une séquence iconique du film « Le Loup de Wall Street ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Selon l’insider Chris Haynes, Giannis Antetokounmpo n’a jamais demandé de transfert aux Bucks, « il est heureux à Milwaukee » et compte bien rejouer cette saison pour emmener son équipe le plus loin possible.

La question de son avenir reviendra dans l’actu l’été prochain. En cas de futur départ, son post pourrait très mal vieillir…