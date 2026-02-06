Après son premier match avec les Bulls, grande réussite sur le plan individuel, Guerschon Yabusele s’est confié en français aux journalistes sur place (propos recueillis par Mike Laviolle). Le tricolore se dit soulagé par son arrivée à Chicago et prêt à passer à la suite de sa carrière.

Dès son arrivée chez les Bulls, Guerschon Yabusele a marqué les esprits. Pour son premier match, cette nuit, il a signé la meilleure prestation de sa saison. En déplacement à Toronto, il a pu discuter avec les journalistes francophones sur place, et expliqué que les Bulls lui ont notamment réservé un superbe accueil.

« Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Je tiens à remercier Dieu pour l’opportunité d’être ici, je remercie aussi les Bulls forcément qui ont cru en moi. Depuis que je suis là, tout le monde est gentil avec moi. C’est vrai que quand tu arrives dans une équipe comme ça et que les gens te disent qu’ils sont contents que tu sois là, au niveau de la confiance déjà avant même que le match ne commence tu te sens bien. »

Cantonné au banc chez les Knicks, le Dancing Bear a du renégocier son contrat et annuler sa deuxième saison (en player option) pour se donner une chance d’être transféré, et regardait même les offres venues d’Europe. Un sacrifice dont le Français parle volontiers, et qui est avant tout motivé par l’envie de jouer au basket.

« J’étais ouvert à tout, je ne me suis pas dit de fermer la porte. Je savais que niveau trade il y avait quelques équipes, et en même temps pas grand chose. Je me suis fait à l’idée que si ça devait arriver, j’étais prêt. On a décidé cela pour mon contrat pour que je puisse venir et que ça facilite mon arrivée, que je puisse jouer. »

Yabu’ a désormais trois mois pour prouver qu’il a sa place en NBA, puisqu’il sera free agent cet été. Un retour en Europe n’est pas à exclure, mais on préfèrerait ici qu’il reste aux États-Unis, tout naturellement !