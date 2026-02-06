Guerschon Yabusele démarre fort avec les Bulls : 15 points et 11 rebonds !

Guerschon Yabusele est un joueur des Bulls depuis à peine plus de 24 heures. Il signe déjà, pour Chicago, son meilleur match de la saison, face aux Raptors. Une prestation honorable pour le français, qui a lui même accepté de renégocier son contrat pour faciliter son transfert.

On peut dire ce que l’on veut de Guerschon Yabusele. On peut le critiquer. Mais alors niveau envie de jouer et comportement, on partirait sans hésiter à la guerre pour lui. Face aux Raptors, le Dancing Bear a signé 15 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 6/11 au tir. Plus important, il a eu 33 minutes de jeu ! Il s’agit déjà là de son meilleur match de la saison sur le plan statistique. Meilleur match que confirment également les images.

🧸🇫🇷 Guerschon Yabusele déjà au top avec les Bulls !

🔸15 points

🔸11 rebonds

🔸3 passes, 2 steals

🔸6/11 au tir

Premier match avec Chicago seulement 24 heures après son transfert, et meilleure soirée offensive de la saison pour Yabu ! ❤️pic.twitter.com/RRaeFW1x6G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2026

Et quelle récompense autre que celle-ci pour le tricolore ? Enfin, du temps de jeu conséquent et des opportunités sur le parquet. On retrouve, en quelque sorte, le Guerschon qui a cartonné chez les Sixers pour son retour en NBA. Et ça fait tellement plaisir !

En fin de soirée hier, Ian Begley (journaliste spécialiste des franchises de sport à New York) précisait d’ailleurs que Yabu a de lui-même choisi de renégocier le contrat signé avec les Knicks afin de faciliter son transfert chez les Bulls.

Le joueur ne possède désormais plus de deuxième année de contrat, en player option. Le symbole d’un gars qui veut jouer au basket, point. Et ça, dans la NBA actuelle, c’est plutôt un geste de classe. Par ailleurs, les fans des Knicks sur les réseaux sociaux l’ont chaleureusement remercié pour ce geste, qui a permis aux Knicks par effet de chaîne de recruter Jose Alvarado.

Roh wow… donc Guerschon Yabusele a travaillé avec les Knicks pour annuler sa deuxième année de contrat (player option) et faciliter son transfert à Chicago.

Un mec qui veut jouer au basket, point. La classe 👏 https://t.co/S4vQl7EU5q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026