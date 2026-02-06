Les Hornets signent une 8e victoire de suite, une première depuis 1999 !

Les Hornets ont effacé des bouquins une sacrée statistique : en remportant un huitième match de suite cette saison, chez les Rockets (99-109), ils égalent une série vieille… de près de 27 ans. La dernière fois que Charlotte a enchaîné autant de victoires, nous étions en décembre 1999 !

La PS2 n’était même pas dans les étales de nos grandes surfaces et autres boutiques spécialisées de jeu-vidéo, c’est dire. Les Hornets, pour la première fois depuis le 18 décembre 1999, viennent de remporter une huitième victoire d’affilée en saison régulière. La statistique est marquante et atteste forcément de la médiocrité globale de l’équipe au XXIe siècle.

Mais sourions, plutôt. Car pour une fois en Caroline du Nord, le basket est remarquable. Kon Knueppel incarne l’avenir, l’équipe possède une flopée de role players qui donnent tout sur le parquet. Une belle bande de hustlers, menée par LaMelo Ball et Brandon Miller, qui – pour une fois – parviennent à enchaîner les matchs sans se blesser subitement.

S’ils sont encore en bilan négatif (24-28), les Hornets peuvent se prendre à rêver d’un match de Play-in. Actuellement 10e à l’Est, Charlotte doit maintenir le cap pour parvenir à accrocher une place dans le tournoi qui permet d’accéder aux Playoffs. Le faire dès l’année 1 de Knueppel serait un vrai bonus d’expérience !