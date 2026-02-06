Résumé NBA de la nuit : les Hawks quasiment au buzzer face au Jazz !

Le 06 févr. 2026 à 07:52 par Nicolas Vrignaud

Après une Trade Deadline bien chargée, la NBA continuait bien évidemment cette nuit. On fait le point, avec notamment les Hawks qui l’emportent sur un gros game winner face à Utah !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Wizards : 117-126 (stats)

: 117-126 (stats) Magic – Nets : 118-98 (stats)

– Nets : 118-98 (stats) Hawks – Jazz : 121-119 (stats)

– Jazz : 121-119 (stats) Raptors – Bulls : 123-107 (stats)

– Bulls : 123-107 (stats) Rockets – Hornets : 99-109 (stats)

: 99-109 (stats) Mavericks – Spurs : 123-135 (stats)

: 123-135 (stats) Suns – Warriors : 97-101 (stats)

: 97-101 (stats) Lakers – Sixers : 119-115 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Malgré le quasi triple-double de Cade Cunningham (30 points, 8 rebonds, 8 passes), les Pistons s’inclinent à domicile contre Washington. Sale soirée.

Le Magic désosse les Nets, Egor Demin a cependant été solide avec 26 points.

Victoire des Hawks face au Jazz sur un game winner de Nickeil Alexander-Walker, à une seconde de la fin !

Les Bulls s’inclinent à Toronto, mais quelle première pour Guerschon Yabusele !

Première série de 8 victoires depuis 1999 pour les Hornets !

Les Spurs s’imposent à Dallas, Wemby colle 29 points !

Les Warriors signent un 22-5 pour finir le match et s’imposent sur le fil face aux Suns !

Les Lakers d’un grand Austin Reaves (35 points) résistent aux Sixers d’un grand Joel Embiid (35 points).

Le highlight de la nuit

NICKEIL GOT THE SHOOTER’S ROLL FOR THE LEAD pic.twitter.com/kn08UdJgkr

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 6, 2026

Les classements NBA :

