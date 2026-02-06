TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Hawks quasiment au buzzer face au Jazz !

Le 06 févr. 2026 à 07:52 par Nicolas Vrignaud

Jalen Johnson Hawks
Source image : NBA League Pass

Après une Trade Deadline bien chargée, la NBA continuait bien évidemment cette nuit. On fait le point, avec notamment les Hawks qui l’emportent sur un gros game winner face à Utah ! 

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Wizards : 117-126 (stats)
  • Magic – Nets : 118-98 (stats)
  • Hawks – Jazz : 121-119 (stats)
  • Raptors – Bulls : 123-107 (stats)
  • Rockets – Hornets : 99-109 (stats)
  • Mavericks – Spurs : 123-135 (stats)
  • Suns – Warriors : 97-101 (stats)
  • Lakers – Sixers : 119-115 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit

NICKEIL GOT THE SHOOTER’S ROLL FOR THE LEAD pic.twitter.com/kn08UdJgkr

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 6, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h30 : Celtics – Heat
  • 1h30 : Pistons – Knicks
  • 2h : Bucks – Pacers
  • 2h : Wolves – Pelicans
  • 4h : Blazers – Grizzlies
  • 4h : Kings – Clippers
