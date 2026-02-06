La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré signe 21 points face au Magic !

Le 06 févr. 2026 à 08:19 par Nicolas Vrignaud

Nouvelle nuit en NBA pour nos tricolores, et comment ne pas parler de Guerschon Yabusele, au top pour son premier match avec les Bulls, meilleure soirée de sa saison ! Nolan Traoré a aussi cartonné face au Magic, la régalade !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Wizards : 117-126 (stats)

: 117-126 (stats) Magic – Nets : 118-98 (stats)

– Nets : 118-98 (stats) Hawks – Jazz : 121-119 (stats)

– Jazz : 121-119 (stats) Raptors – Bulls : 123-107 (stats)

– Bulls : 123-107 (stats) Rockets – Hornets : 99-109 (stats)

: 99-109 (stats) Mavericks – Spurs : 123-135 (stats)

: 123-135 (stats) Suns – Warriors : 97-101 (stats)

: 97-101 (stats) Lakers – Sixers : 119-115 (stats)

Nolan Traoré

21 points, 7 passes, 3 rebonds, 1 interception à 7/13 au tir pour Nolan face au Magic, l’un de ses meilleurs matchs de la saison !

🇫🇷🔥 La SUPERBE soirée de Nolan Traoré face au Magic !

🔸21 POINTS

🔸7 passes, 3 rebonds, 1 steal

🔸7/13 au tir

Les Nets laissent carte blanche à leurs rookies, Nolan a été remarquable cette nuit !

GO ON ! 👏👏

pic.twitter.com/HdWqnYwnHL

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 6, 2026

Guerschon Yabusele

15 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour Guerschon Yabusele face aux Raptors. Son meilleur match de la saison, à peine 24 heures après son arrivée à Chicago !

🧸🇫🇷 Guerschon Yabusele déjà au top avec les Bulls !

🔸15 points

🔸11 rebonds

🔸3 passes, 2 steals

🔸6/11 au tir

Premier match avec Chicago seulement 24 heures après son transfert, et meilleure soirée offensive de la saison pour Yabu ! ❤️pic.twitter.com/RRaeFW1x6G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2026

Victor Wembanyama

Solide soirée pour Victor, qui signe 29 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres à 9/14 au tir… en ayant été peu utilisé offensivement en 2e mi-temps face aux Mavericks, match que les Spurs ont remporté. C’est dire la marge.

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. MAVERICKS

🔹29 POINTS

🔹11 REBONDS

🔹6 passes, 2 steals, 3 contres

🔹9/14 au tir, 6/8 LF

Gros match de l’Alien tricolore et victoire des Spurs face à Dallas, 123-135 !

…On peut toutefois questionner sa place dans le jeu en 2e mi-temps, notamment car… pic.twitter.com/veWwRQO55n

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2026

Alexandre Sarr

12 points, 6 rebonds, 1 contre à 5/10 pour Alex dans la victoire des Wizards face aux Pistons.

Bilal Coulibaly

Ligne quasiment similaire pour Bilal, qui termine à 11 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre à 4/12 au tir face à Detroit.

Zaccharie Risacher

Soirée compliquée pour Zacch, qui termine à 6 rebonds et 1 interception à 0/8 au tir malgré la victoire des Hawks.

Moussa Diabaté

7 points, 12 rebonds, 4 passes à 3/5 au tir pour Mouss’ face aux Rockets. Le hustle qu’on AIME !

Noah Penda

2 rebonds, 1 interception et 2 contres pour Noah face aux Nets.

Le programme de ce soir :