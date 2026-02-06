Victor Wembanyama colle 29 points, les Spurs s’imposent à Dallas (123-135)

Une partie remportée par les Spurs, et un duel gagné par Victor Wembanyama face au rookie star de Dallas, Cooper Flagg. L’Alien inscrit 29 points et 11 rebonds à 9/14 au tir, mais aurait sans doute pu faire bien plus frappant s’il avait eu la balle en 2e mi-temps.

Quelle rencontre frustrante. Oui, frustrante pour ceux qui l’ont regardé. Si vous vous levez ce vendredi matin et lisez TrashTalk car vous êtes les rois de ce monde, vous vous direz en lisant le titre et le chapeau de l’article que Victor Wembanyama a été bon, une nuit de boulot classique pour l’un des meilleurs joueurs actuels en NBA.

Pourtant, Victor Wembanyama aurait pu proposer une ligne statistique dans une toute autre dimension que celle finalement validée en fin de rencontre.

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. MAVERICKS

🔹29 POINTS

🔹11 REBONDS

🔹6 passes, 2 steals, 3 contres

🔹9/14 au tir, 6/8 LF

Gros match de l’Alien tricolore et victoire des Spurs face à Dallas, 123-135 !

…On peut toutefois questionner sa place dans le jeu en 2e mi-temps, notamment car… pic.twitter.com/veWwRQO55n

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2026

Car Wemby est déjà à 20 points à la mi-temps. Il signe une première partie de match plus que remarquable, avec de l’adresse, de l’efficacité au cercle. On part peut-être pour un gros, gros soir de l’Alien. D’autant plus qu’au score, les Spurs ne sont pas totalement à l’abri et mène d’une petite dizaine de points.

Au retour du vestiaire, l’énergie n’est pas la même. L’absence de système véritablement dessiné pour Vic le prive de nombreux ballons, que ses coéquipiers prennent pour eux. Attention, il ne faut certes pas tomber dans la Wemby dépendance et le fait de tout voir par le prisme du Français en ce qui concerne le jeu des Spurs.

Avec le groupe autour de lui, Victor peut mais doit prendre un volume donné de tir. Il y a de la qualité partout dans l’effectif, c’est logique. Ce soir, on regrette cependant qu’il soit cantonné à 14 tirs, là où en face, Cooper Flagg en prend 27 pour 32 points au total.

⭐️ COOPER FLAGG VS. SPURS

🔸32 POINTS

🔸6 rebonds, 4 passes

🔸2 steals, 3 contres

🔸14/27 au tir, 2/2 LF

On le savait déjà mais la Trade Deadline l’a officialisé : Dallas a filé les clés du camion à son rookie, et il répond d’ores et déjà comme un franchise player dans le jeu… pic.twitter.com/eqk4DLoSoA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2026

Et avec une telle première mi-temps du Français, on se dit que les Spurs auraient probablement gagné à confier plus de responsabilités à l’Alien en 2e partie de rencontre, car ils n’ont emporté la décision finale du match qu’en toute fin de 4e quart-temps. Néanmoins, l’essentiel est acquis et les Spurs terminent le back-to-back Thunder – Mavericks par une deuxième victoire. Ils sont en 35-16 et toujours 2e à l’Ouest.