Décidément, Ousmane Dieng enchaîne les transferts, puisqu’il va finalement atterrir aux Milwaukee Bucks. C’est sa quatrième équipe en à peine deux jours.

Ousmane Dieng n’a pas eu besoin de défaire sa valise depuis son départ d’Oklahoma City. D’abord envoyé aux Hornets contre Mason Plumlee, il a ensuite été envoyé à Chicago dans le cadre de l’échange envoyant Coby White à Charlotte. Le champion NBA 2025 n’est pas resté longtemps dans la même équipe que Noa Essengue et Guerschon Yabusele, fraîchement transféré par les Knicks, puisque le natif de Villeneuve-sur-Lot a directement été envoyé à Milwaukee. Pour ce faire, les Bulls se sont incrustés dans un échange entre Bucks et Suns pour prendre part à un nouveau trade à trois équipes.

Les Bucks récupèrent : Ousmane Dieng (Bulls), Nigel Hayes-Davis (Suns)

Les Suns récupèrent : Cole Anthony (Bucks), Amir Coffey (Bucks)

Les Bulls récupèrent : Nick Richards (Suns)

OUSMANE DIENG AUX BUCKS 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais Ousmane Dieng qui passe quelques mois à apprendre les ficelles du Poste 4 avec Giannis Antetokounmpo…

ME GUSTA 😊

A Milwaukee, Ousmane Dieng atterrit dans un contexte loin d’être parfait, mais où il pourra avoir sa chance malgré la rude concurrence à son poste. Il pourra notamment évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo, qui reste aux Bucks malgré des rumeurs persistantes. La possibilité de voir le Frenchy apprendre du Greek Freak laisse rêver. Toutefois, il faudra espérer qu’il y finisse la saison, et qu’il puisse enfin y lancer sa carrière en obtenant un rôle de façon durable en NBA. La deadline des transferts étant passée, il ne peut plus être transféré, mais il peut encore être coupé par les Daims, ce qu’on ne lui souhaite évidemment pas. Bonne chance Ousmane dans ce nouveau chapitre de ta carrière !

