C’était la plus belle image de la nuit en NBA : de retour sur les parquets quatre mois après l’annonce de son cancer des testicules, Nikola Topic a eu droit à une standing ovation de la part du public d’Oklahoma City.

Nikola Topic revient de loin, très loin.

Le jeune meneur de 20 ans, sélectionné en 12e position de la Draft 2024, a dû attendre jusqu’au 12 février 2026 pour faire ses grands débuts (officiels) en NBA.

D’abord, il y a eu une rupture des ligaments croisés à son arrivée dans la Grande Ligue. Et puis, beaucoup plus grave, Topic a été diagnostiqué d’un cancer des testicules en octobre dernier. S’en sont suivies plusieurs semaines de chimiothérapie, jusqu’à ce moment exceptionnel cette nuit :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Une toute première apparition en NBA donc, après être passé brièvement par la G League début février. Une magnifique image pour un modèle de résilience en Nikola Topic, qui inspire tout le monde à Oklahoma City.