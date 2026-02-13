Le 13 févr. 2026 à 08:28 par Nicolas Meichel

Trois matchs au programme NBA cette nuit, avec trois Français qui étaient sur les parquets. Ousmane Dieng (19 points) a notamment cartonné sous ses nouvelles couleurs de Milwaukee, et face à son ancienne équipe d’Oklahoma City.

Les résultats de la nuit :

Thunder – Bucks : 93-110 (stats)

: 93-110 (stats) Jazz – Blazers : 119-135 (stats)

: 119-135 (stats) Lakers – Mavericks : 124-104 (stats)

Ousmane Dieng

Déjà auteur d’un match plein face au Magic en milieu de semaine, Ousmane Dieng était PARTOUT cette nuit : 19 points, 11 rebonds, 6 passes, 4 contres et 1 interception pour le jeune Frenchie. Cerise sur le gâteau : c’était face à Oklahoma City, son ancienne équipe, dans une large victoire 110-93.

« Revenir après seulement une semaine, cela fait du bien, d’aider mon équipe à gagner » – Ousmane Dieng

Scotché au banc de touche chez le Thunder, Ous (22 ans) était titulaire cette nuit et il a désormais une superbe opportunité à Milwaukee pour montrer tous ses talents. Let’s Go !

Ousmane Dieng régale face à son ancienne équipe 🇫🇷

🔹19 points

🔹11 rebonds

🔹6 passes

🔹4 contres

🔹Victoire à OKC

Le Frenchie saisit pleinement l’opportunité qu’il lui est offerte à Milwaukee 🔥🔥🔥pic.twitter.com/29TrCF6Exu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2026

Sidy Cissoko (et Rayan Rupert)

Sans Deni Avdija et Shaedon Sharpe, Sidy Cissoko a commencé dans le cinq majeur face au Jazz : 30 minutes de jeu, 8 points et 4 rebonds, avec l’activité qui le caractérise tant. De quoi obtenir prochainement un vrai contrat en NBA ?*

*Sidy arrive au bout du nombre de matchs joués en contrat two-way.

🇫🇷 Sidy starter et victorieux avec les @trailblazers !! 🔥

8 POINTS

4 REBONDS

1 AST, 2 STL pic.twitter.com/CAR8cKQ0qh

— NBA France (@NBAFRANCE) February 13, 2026

Rayan Rupert a lui eu droit à 16 minutes en sortie de banc (2 points, 4 rebonds).