Très petite nuit NBA puisque seulement trois matchs étaient au programme avant la pause générale du All-Star Weekend. Trois matchs, trois blow-outs, avec dans le lot un LeBron James qui marque (encore) l’histoire.

Les résultats de la nuit :

Thunder – Bucks : 93-110 (stats)

: 93-110 (stats) Jazz – Blazers : 119-135 (stats)

: 119-135 (stats) Lakers – Mavericks : 124-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

En back-to-back et privés de ses leaders offensifs (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell), le Thunder n’a pas réussi à suivre le rythme des Bucks, portés par sept joueurs à minimum 10 points (dont Ousmane Dieng meilleur marqueur, 19 points).

Sachez aussi que Nikola Topic (Thunder) a joué son premier match NBA depuis l’annonce de son cancer, et même son premier match tout court. De quoi recevoir une ovation bien mérité du public !

Pas de Lauri Markkanen, de Jaren Jackson Jr. et de Keyonte George côté Jazz, qui s’est incliné face aux Blazers de Jrue Holiday (31 points, 9 rebonds, 7 passes) et Donovan Clingan (23 points, 18 rebonds, 7 passes, 3 contres). Bonne perf’ aussi de Scoot Henderson en sortie de banc (15 points mais 6 turnovers).

Neuvième défaite de suite pour les Mavs – privés de Cooper Flagg – face aux Lakers. Sans Luka Doncic, LeBron James a sorti une perf’ vintage en devenant – à 41 ans – le plus vieux joueur de l’histoire à réaliser un triple-double (28 points, 10 rebonds, 12 passes). Le King a été bien accompagné par Rui Hachimura (21 points) et Austin Reaves (18 points, 6 passes).

Le highlight de la nuit :

À 41 ans, LeBron James est devenu le plus vieux joueur de l’histoire à réaliser un triple-double cette nuit :

👑 28 points

👑 10 rebonds

👑 12 passes

Un record indétrônable ?pic.twitter.com/mMOW1d1xwL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2026

Il y a 4 mois, Nikola Topic apprenait qu’il était atteint d’un cancer.

Cette nuit, il a fait ses débuts en NBA 🥹 pic.twitter.com/X6E6nb33Yq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2026

Les classements NBA :

