Alex Sarr et Cooper Flagg remplacés par Ace Bailey et Bub Carrington au Rising Stars Challenge

Le 12 févr. 2026 à 21:52 par Hisham Grégoire

Deux ajustements de dernière minute côté Rising Stars Challenge : Cooper Flagg et Alex Sarr sortent du casting, remplacés par Maxime Raynaud Ace Bailey et Bub Carrington à l’approche du match d’ouverture du All-Star Weekend.

Le roster du Rising Stars Challenge bouge encore avant le coup d’envoi. Ace Bailey (Jazz) remplace Cooper Flagg (Mavericks) dans la Team Melo.

Jazz forward Ace Bailey will replace Mavericks forward Cooper Flagg on Team Melo in the 2026 @CastrolUSA Rising Stars (Friday, 2/13, 9pm/et, Peacock). pic.twitter.com/WnWLK6RRmp

Dans le même temps, Bub Carrington (Wizards) prend la place de son coéquipier Alex Sarr dans la Team T-Mac.

Wizards guard Bub Carrington will replace Wizards center Alex Sarr on Team T-Mac in the 2026 @CastrolUSA Rising Stars (Friday, 2/13, 9pm/et, Peacock). pic.twitter.com/2uCntuxgtR

Deux choix qui suscitent des discussions, notamment du côté de l’Hexagone puisque Maxime Raynaud a une nouvelle fois été laissé sur la touche par la NBA. Pourtant Mad Max est dans le top 5 du dernier Rookie Ladder publié par la NBA, soit le rookie le mieux classé à ne pas avoir été sélectionné.

Maxime Raynaud 🇫🇷 remonte à la 5è place du Rookie Ladder NBA ⬆️

Il est 12è de sa cuvée au scoring (9,9 pts de moyenne), 3è au rebond (6,7) et 10è au contre (0,5)

C’est le mieux classé de cette liste à ne pas être invité au Rising Stars Challenge 🤷‍♂️

🔗 https://t.co/uJFc3LoRiy pic.twitter.com/Tg2P4jMwtk

Le match est programmé demain soir à 3h, en ouverture du All-Star Weekend NBA 2026.