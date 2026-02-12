Jeremy Sochan va signer aux New York Knicks

Coupé par les Spurs aujourd’hui même, Jeremy Sochan a déjà trouvé sa nouvelle équipe. L’ailier Polonais va s’engager avec les New York Knicks jusqu’à la fin de la saison.

Lorsqu’il évoluait encore au Texas, Jeremy Sochan était fréquemment cité dans les rumeurs de transferts. Face à la concurrence au sein des Spurs, JS s’est peu à peu enfoncé au bout du banc. De nombreuses possibilités ont été évoquées pour en tirer quelque chose mais aucune offre suffisante n’est arrivée sur la table des dirigeants des Spurs.

Résultat des courses, l’ailier a été coupé, à la surprise quasi générale, par sa désormais ancienne équipe et s’est retrouvé libre de signer où bon lui semble. Ce sera aux New York Knicks, qui ont décidé d’en faire leur 15è joueur sous contrat garanti pour étoffer leur banc.

New York suivait déjà Sochan avant la Trade Deadline et le récupère finalement sans contrepartie…

Les Knicks ajoutent un peu de profondeur à leur effectif à deux mois des Playoffs ! https://t.co/N8rngdJvwh pic.twitter.com/qe0B2hB4NJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

Avant de sortir de la rotation de Mitch Johnson, Jeremy Sochan restait capable d’envoyer sa dizaine de points par match tout en défendant dur et en se battant pour le collectif. Et au-delà du terrain, il était très apprécié dans le vestiaire pour sa bonne humeur, et a noué une certaine complicité avec Victor Wembanyama dès la Draft de ce dernier.

De nombreuses équipes étaient intéressées par l’ailier aux cheveux teints, notamment les Bucks, les Sixers ou encore les Suns, mais ce sont finalement les Knicks qui ont raflé la mise, eux qui avaient suffisamment d’espace dans le cap depuis le transfert de Guerschon Yabusele à Chicago. Maintenant, l’international Polonais de seulement 22 ans a une belle occasion de relancer sa carrière à New York, on ne lui souhaite que ça.