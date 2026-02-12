Jeremy Sochan libéré par les Spurs, plusieurs équipes intéressées

Jeremy Sochan et les Spurs, c’est terminé. L’ailier de 22 ans – sorti de la rotation depuis un bon moment – a été coupé par la franchise de San Antonio et devrait s’engager assez rapidement avec une nouvelle équipe.

On pensait que Jeremy Sochan allait se faire transférer à la deadline, il a finalement été libéré par les Spurs, qui n’avaient pas réussi à monter un échange avant la clôture du marché jeudi dernier.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania.

La décision paraît brutale, surtout quand on connaît la place que possédait Jeremy Sochan dans le cœur des fans et auprès de ses coéquipiers. Son énergie contagieuse, sa bonne humeur, ses coupes de cheveux aussi loufoques que variées faisaient de lui un véritable personnage dans la Spurs Nation. Pas un hasard si les hommages se sont succédé ces dernières heures, sur les réseaux sociaux de plusieurs joueurs de San Antonio.

Drafté en 2022 avec le 9e pick, Sochan a été élu dans la NBA All-Rookie Second Team après sa première saison, et a participé deux fois au Rising Stars Challenge. Il apportait ses 11 points, 6 rebonds et 3 passes chaque soir (184 matchs dont 149 comme titulaire, 27 minutes de moyenne), avant de sortir des plans de Mitch Johnson cette année face à une grosse concurrence.

Désormais libre, Sochan va avoir l’opportunité de relancer sa carrière et plusieurs franchises devraient montrer de l’intérêt pour sa polyvalence – notamment défensive – et son rôle de glue guy, qui peuvent aider n’importe quelle équipe malgré ses grosses limites au tir. Parmi les prétendants potentiels ? Knicks, Suns, Bucks ou encore Sixers.

