Une semaine après la NBA Trade Deadline, certains joueurs transférés ont déjà pris leurs marques sous leurs nouvelles couleurs. James Harden (Cavs), Cam Thomas (Bucks), Jose Alvarado (Knicks), Nikola Vucevic (Celtics), Jaren Jackson Jr. (Jazz) ou encore Jared McCain (Thunder) ont particulièrement brillé cette nuit !

James Harden

Stats : 13 points (1/4 au tir, 10/12 aux lancers-francs), 4 rebonds, 11 passes.

James Harden a fait ses grands débuts devant son nouveau public de Cleveland. Ovationné par les fans des Cavs, le Barbu a laissé de côté la casquette de scoreur pour prendre celle de pur playmaker : 11 passes décisives en 28 minutes (6 turnovers aussi), avec dans le lot de véritables caviars comme celui-ci :

James Harden : 13 points (1-4 shooting & 10-12 from the FT line), 4 rebounds & 11 assists in 28 minutes (1st home game with the Cavs) pic.twitter.com/lnTnLYnj7m

— Lee Harvey (@Sayian_Warrior) February 12, 2026

Portés par l’altruisme d’Harden, Sam Merrill a planté 32 points à 9/10 du parking et Jarrett Allen a fini avec 21 unités, tandis que Donovan Mitchell (30 points) a été égal à lui-même. Les Cavs ont explosé Washington 138-113.

Cam Thomas

Stats : 34 points (12/20 au tir dont 4/6 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes.

Coupé par les Nets, Cam Thomas a été recruté dans la foulée par Milwaukee, à la recherche d’une étincelle en attendant le retour de Giannis Antetokounmpo.

Deuxième match cette nuit pour l’arrière chez les Bucks : 34 points en 25 minutes.

Cam Thomas = BUCKETS 🔥

Le type c’est son 2ème match avec le maillot des Bucks, il te plante 34 points en chaussons. Un vrai hooper.

(PS : 34 points, cest la meilleure perf des Bucks au scoring cette saison pour un joueur qui s’appelle pas Giannis…)

pic.twitter.com/eIRpzKVQGZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

« J’ai eu Jamal Crawford. J’ai eu Lou Williams. Et maintenant j’ai Cam Thomas » a déclaré un Doc Rivers tout sourire après le match.

Jose Alvarado

Stats : 26 points (8/13 à 3-points), 3 rebonds, 4 passes, 5 interceptions.

À la seconde où Jose Alvarado a été transféré aux Knicks, on s’est dit que ce gars-là était parfait pour jouer à New York : grinta, hustle, énergie des deux côtés du terrain, et quelques 3-points pour enflammer le match, voilà tout ce qu’il peut apporter à sa nouvelle équipe.

Il n’a fallu attendre que trois matchs pour voir GTA 5 sortir de sa boîte. Alvarado est devenu le premier joueur de l’histoire des Knicks à finir avec au moins 25 points, 5 steals et 5 tirs primés en sortie de banc (19 minutes seulement). Une vraie masterclass contre les Sixers !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Nikola Vucevic

Stats : 19 points, (7/12 au tir dont 4/5 à 3-points), 11 rebonds, 3 passes, 2 contres.

Hasard du calendrier, Nikola Vucevic a retrouvé son ancienne équipe des Bulls cette nuit, une semaine après son transfert aux Celtics. Et il a pris une belle revanche : 19-11 en sortie de banc, avec la victoire au bout, difficile d’imaginer un meilleur scénario.

The vision of Nikola Vucevic has been on display since his first stint in green. You can tell he’s still learning where to be on offense and when that gets right.. man pic.twitter.com/4wtck6FZtp

— NikNBA🏀 (@NIKNBAYT) February 12, 2026

L’intégration de Vooch à Boston est très smooth, ce qui rend les Celtics très dangereux pour la deuxième partie de saison. Surtout que Jayson Tatum se dirige vers un retour…

Jaren Jackson Jr.

Stats : 23 points (8/13 au tir), 4 rebonds, 2 passes.

Jaren Jackson Jr. a joué son premier match devant le public du Jazz. Toujours pas de temps de jeu dans le quatrième quart pour JJJ et 22 minutes seulement, mais 23 points au total et une victoire easy contre les pauvres Kings.

The Delta Center crowd welcomes Jaren Jackson Jr. for the first time.#TakeNote | @utahjazz pic.twitter.com/bsE929ChgB

— KSL Sports (@kslsports) February 12, 2026

Alors que le Jazz repousse les limites du tanking, Jaren Jackson Jr. montre des flashs prometteurs sous les couleurs de sa nouvelle équipe.

Jared McCain

Stats : 12 points (5/8 au tir dont 2/3 à 3-points), 4 rebonds, 2 interceptions.

Le Thunder a explosé les Suns cette nuit sans Shai Gilgeous-Alexander (ainsi qu’Ajay Mitchell), et Jared McCain a participé à la fête : 12 points (dont huit à la suite) en 22 minutes en sortie de banc pour l’ancien Sixer, qui donne l’impression de jouer à Oklahoma City depuis le début de sa carrière.

Zéro doute.

Jared McCain au Thunder, ça va glisser comme une main dans un gant. pic.twitter.com/7Ksx01n2zn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

À un moment donné dans le match, McCain, Jalen Williams et Isaiah Hartenstein étaient à 17/17 au tir pour 40 points. Merci Daryl Morey…