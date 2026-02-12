La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Ousmane Dieng et Mohamed Diawara

Le 12 févr. 2026 à 09:08 par Hisham Grégoire

Douze Français étaient dans le starting-blocks cette nuit. Ousmane Dieng et Mohamed Diawara se sont particulièrement illustrés, Nolan Traoré poursuit sa belle forme du moment, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Hawks : 110-107 (stats)

– Hawks : 110-107 (stats) Cavaliers – Wizards : 138-113 (stats)

– Wizards : 138-113 (stats) Magic – Bucks : 108-116 (stats)

: 108-116 (stats) Sixers – Knicks : 89-138 (stats)

: 89-138 (stats) Celtics – Bulls : 124-105 (stats)

– Bulls : 124-105 (stats) Nets – Pacers : 110-115 (stats)

: 110-115 (stats) Raptors – Pistons : 95-113 (stats)

: 95-113 (stats) Rockets – Clippers : 102-105 (stats)

: 102-105 (stats) Wolves – Blazers : 133-109 (stats)

– Blazers : 133-109 (stats) Pelicans – Heat : 111-123 (stats)

: 111-123 (stats) Suns – Thunder : 109-136 (stats)

: 109-136 (stats) Jazz – Kings : 121-93 (stats)

– Kings : 121-93 (stats) Nuggets – Grizzlies : 122-116 (stats)

– Grizzlies : 122-116 (stats) Warriors – Spurs : 113-126 (stats)

Victor Wembanyama

Wemby et les Spurs se sont imposés face aux Warriors, l’Alien termine à 26 points, 9 rebonds, 4 passes et 2 contres en 33 minutes.

Victor Wembanyama tonight:

• 26 PTS, 9 REB, 4 AST, 2 BLKS pic.twitter.com/B8QcES7fPS

— Bala (@BalaPattySZN) February 12, 2026

Mohamed Diawara

Une nouvelle belle sortie pour Mo’ ! En 20 minutes, le Frenchie termine à 14 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception !

51st pick in the draft Mohamed Diawara tonight:

14 points

5-10 FG

4-8 three

5 rebounds

2 assists

1 steal

+19 in 20 minutes pic.twitter.com/2XTjGXEutL

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 12, 2026

Guerschon Yabusele

Le Dancing Bear continue de retrouver des couleurs sous le maillot des Bulls, malgré la défaite : 13 points, 2 rebonds et 2 passes en 25 minutes.

Zaccharie Risacher

Nouvelle soirée compliquée pour Zacch’ qui finint à 5 points (2/6 au tir dont 1/3 de loin), 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 23 minutes.

Tidjane Salaün

Revenu de G-League, Tidjane compile 3 points, 4 rebonds et 1 interception en 15 minutes.

Bilal Coulibaly

Dans la défaite face aux Cavaliers, Bilal pose 13 points, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 24 minutes.

Ousmane Dieng

Belle sortie d’Ousmane Dieng face au Magic ! Le Français finit à 17 points (6/10 au tir dont 5/8 du aprking) et 3 rebonds en 22 minutes !

Nolan Traoré

Nolan Traoré continue ses belles performances récentes. Les Nets ont perdu mais il termine à 20 points et 8 passes, on adore ça ici !

Rudy Gobert

Gobzilla a profité de la belle victoire des Wolves pour se joindre à la fête : 17 points, 8 rebonds et 1 passe en 27 minutes pour le pivot tricolore !

Joan Beringer

En 4 minutes, le rookie n’a seulement eu le temps de produire 2 points et 1 rebond.

Rayan Rupert

2 points et 1 rebond en 9 minutes dans la défaite face aux Wolves.

Maxime Raynaud

Mad Max a eu du mal cette nuit face au Jazz : 7 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 27 minutes.

Le programme de ce soir :