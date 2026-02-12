Résumé NBA de la nuit : Kawhi Leonard crucifie Houston, New York dégomme Philly (+49)

Nuit très copieuse avec pas moins de 14 matchs en NBA ! Kawhi Leonard assassine les Rockets au buzzer, les Knicks dégomment les Sixers, Julius Randle marche sur les Blazers, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Hawks : 110-107 (stats)

– Hawks : 110-107 (stats) Cavaliers – Wizards : 138-113 (stats)

– Wizards : 138-113 (stats) Magic – Bucks : 108-116 (stats)

: 108-116 (stats) Sixers – Knicks : 89-138 (stats)

: 89-138 (stats) Celtics – Bulls : 124-105 (stats)

– Bulls : 124-105 (stats) Nets – Pacers : 110-115 (stats)

: 110-115 (stats) Raptors – Pistons : 95-113 (stats)

: 95-113 (stats) Rockets – Clippers : 102-105 (stats)

: 102-105 (stats) Wolves – Blazers : 133-109 (stats)

– Blazers : 133-109 (stats) Pelicans – Heat : 111-123 (stats)

: 111-123 (stats) Suns – Thunder : 109-136 (stats)

: 109-136 (stats) Jazz – Kings : 121-93 (stats)

– Kings : 121-93 (stats) Nuggets – Grizzlies : 122-116 (stats)

– Grizzlies : 122-116 (stats) Warriors – Spurs : 113-126 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les 31 points et 9 rebonds de Brandon Miller permettent aux Hornets de sécuriser une nouvelle victoire, cette fois face aux Hawks. Les frelons étaient sans Moussa Diabaté, suspendu suite à sa bagarre il y a deux jours.

James Harden a réussi sa première à domicile avec les Cavs. Une large victoire sur les Wizards, 13 points et 11 rebonds pour El Barbudo. Donovan Mitchell ajoute 30 points et 5 passes, Sam Merill 32 points à 9/10 du parking !

Cam Thomas continue de faire ce qu’il sait faire, à savoir mettre la balle dans le panier. 34 points en 25 minutes, c’est tout simplement la meilleure performance des Bucks au scoring cette saison pour un joueur qui ne s’appelle pas Giannis Antetokounmpo. Voilà Voilà.

Les Knicks sont l’équipe la plus bipolaire de la ligue. Après avoir perdu face aux Pacers la veille, ils viennent d’en coller 49 aux Sixers. Evidemment José Alvarado est le MVP de la soirée avec 26 points (8/13 du parking) et 5 interceptions en 18 minutes.

Les Celtics s’imposent sans forcer face aux Bulls. Payton Pritchard apporte 26 points et 8 passes en sortie de banc. Face à son ancienne équipe, Nikola Vucevic termine à 19 points et 11 rebonds.

Les Pacers s’offrent les deux équipes New Yorkaise en deux jours, Jarace Walker mène la danse au scoring avec 23 points et 5 rebonds. En face Nolan Traoré continue ses belles sorties avec 20 points et 8 passes !

Les Pistons se défont des Raptors dans un nouveau blowout. Cade Cunningham termine à 28 points, 7 rebonds, 9 passes et 3 interceptions en 30 minutes.

Kawhi Leonard crucifie les Rockets au buzzer ! Le cyborg termine à 27 points, 12 rebonds, 4 passes et 4 interceptions en 32 minutes.

Julius Randle a marché sur les Blazers, finissant à 41 points et 7 rebonds. En face, Jrue Holiday termine à 23 points, 5 rebonds et 5 passes.

La raquette du Heat a su faire la différence face aux Pelicans. Le duo Adebayo-Ware combine 43 points et 26 rebonds.

Le Thunder s’impose face aux Suns, Jalen Williams termine à 28 points et 5 passes en 19 minutes.

Les Kings viennent de signer leur 14e défaite consécutive dans un blowout face au Jazz. Le tank est en bonne forme.

Nouvelle victoire pour les Nuggets et nouveau triple-double pour Nikola Jokic : 26 points, 15 rebonds et 11 passes !

Les Spurs ont réalisé un comeback de 16 points face aux Warriors et ainsi valider leur 6 victoires consécutives. De’Aaron Fox termine à 27 points et 8 passes.

Le highlight de la nuit :

Kawhi qui assassine Houston… 💀

Lui depuis 5/6 semaines c’est un Top 3 joueur de la planète il est INCROYABLE

pic.twitter.com/PcqNsXhzEJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

Les classements NBA :

