Nuit chargée au Barclays Center : Nolan Traoré a livré l’un de ses matchs les plus aboutis, mais ça n’a pas suffi. Les Nets se sont écroulés après avoir compté une avance allant jusqu’à +18, et s’inclinent 115-110 face aux Pacers.

Nolan Traoré a tenu la baraque, confirmant sa bonne forme récente : 20 points, 8 passes, un impact à la création, et une vraie efficacité (8/13 au tir, 2/4 aux lancers, 32 minutes). Il a alterné vitesse et contrôle, attaqué les espaces, servi les intérieurs dans le bon timing… mais la soirée n’est pas parfaite non plus : 5 ballons perdus, dont quelques-uns qui coûtent cher quand le match se resserre.

Le scénario fait mal parce que Brooklyn avait mis les ingrédients au début : 31-18 après un quart-temps, 64-53 à la pause, et une sensation de match géré. Sauf que la deuxième mi-temps a basculé sur un long trou d’air : Indiana finit plus fort, pose un énorme run sur la fin, et gagne le 4e quart 31-20. Les Nets ont offert trop de possessions avec 17 pertes de balle contre 12 pour les Pacers.

Et le coup de massue, il tombe à la fin : Kam Jones plante le tir qui fait la différence, un tir du parking à 16 secondes du buzzer. Brooklyn aura encore une chance de revenir derrière, mais ça se termine sur des occasions manquées (dont un layup contré et un tir derrière l’arc qui ne tombe pas).

Les Pacers s’offrent les deux équipes New Yorkaise en back to back. Jarace Walker termine en tête du scoring avec 23 points, Micah Potter derrière avec 19, et Ethan Thompson à 15. Pour Brooklyn, Traoré a été accompagné par Day’Ron Sharpe (19 points, 12 rebonds) et Ziaire Williams (19 points), mais le collectif a craqué au pire moment.