Menés, bousculés, parfois étouffés par le mouvement de Golden State, les Spurs ont attendu leur moment… puis ont fermé la porte. Portés par De’Aaron Fox et un Victor Wembanyama encore omniprésent, San Antonio a retourné un match mal embarqué pour repartir de la baie avec une victoire solide avant la coupure (126-113).

Les Warriors avaient pourtant bien lancé la soirée. Sans Stephen Curry ni Kristaps Porzingis, ça bouge, ça coupe, ça arrose de loin, et l’écart monte jusqu’à +16 après la pause. Sauf qu’à mesure que le match avance, la peinture devient une zone de turbulences : la présence de Victor Wembanyama gêne les pénétrations, ferme des lignes de passe, et oblige Golden State à vivre sur des tirs plus compliqués. San Antonio n’a pas besoin de tout rentrer pour rester au contact : ils récupèrent des secondes chances, provoquent des fautes, et s’offrent des possessions bonus qui finissent par user l’adversaire.

Le point de bascule se fait en défense : des stops, des rebonds, de la transition, et une pression constante sur chaque attaque des Warriors. Les Spurs recollent, égalisent à 94-94 après trois quarts-temps, et derrière ils ne lâchent plus le volant. De’Aaron Fox mène la danse (27 points, 8 passes), mais l’histoire du match reste cette impression de contrôle défensif qui s’installe quand Wembanyama est dans la raquette : même quand il ne contre pas, c’est une arme de dissuasion massive. Et dans le money time, San Antonio plie l’affaire avec un dernier quart à sens unique (32-19), pendant que Golden State perd le rythme et l’adresse.

Wemby finit avec 26 points, 9 rebonds, 4 passes et 2 contres en 33 minutes. À côté, le collectif fait le sale boulot, et ça se voit aussi dans les détails : 24/28 aux lancers, 14 rebonds offensifs, et un match gagné à l’usure dans la Bay Area.

