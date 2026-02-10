En trois matchs, Nolan Traoré a envoyé un message clair : plus de maîtrise, plus de création, et une efficacité qui suit. 16,3 points et 8,0 passes de moyenne, avec 58,1% au tir et 41,7% à trois points : une séquence certes courte, mais suffisamment propre pour parler d’un vrai palier.

Il y a ceux qui démarrent la saison en trombe, et puis il y a Nolan Traoré. Après une première partie de saison compliquée, tant en terme de minutes que d’adresse, la navire semble se stabiliser. A l’image de son confrère Tidjane Salaün à Charlotte, le passage en G-League semble avoir fait du bien à Nolan Traoré.

Ce qui frappe sur cette série, ce n’est pas seulement le compteur de points : c’est la manière. Les 8 passes de moyenne montrent un joueur qui organise, met du rythme et fait jouer les copains, tandis que l’efficacité (58,1%) indique qu’il ne force pas sa production pour exister. Sur trois matchs, on voit surtout un équilibre : il crée beaucoup, et l’adresse à trois points (41,7%) vient récompenser une sélection plus stable.

Des performances qui n’ont pas laissé Jordi Fernandez (coach) dans l’indifférence :

« Sa vitesse et sa capacité à mettre la pression dans la raquette, c’est ce qu’il nous apporte. Que ce soit en allant au cercle, ou en rentrant dans la peinture et en ressortant le ballon pour ses coéquipiers. Je trouve qu’il fait un boulot incroyable »

Dans le contexte d’un rookie qui apprend encore les lectures et les rythmes de la ligue, cette série de performances suggère que la prise d’initiative s’accompagne enfin d’un vrai contrôle. Rien à graver dans le marbre, trois matchs, ça peut vite tourner, mais c’est exactement le type de passage qui peut permettre à un joueur d’obtenir un rôle qui compte, notamment pour les Nets où tout est bon à prendre.