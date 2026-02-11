Programme NBA : 14 matchs au menu, répétition générale avant le All-Star Break

La NBA va bientôt appuyer sur le bouton « pause » puisque le All-Star Break est prévu ce week-end. Mais avant ça, on a droit à un programme Triple XL ce mercredi, avec pas moins de 14 matchs au menu !

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Hawks

1h : Cavaliers – Wizards

1h : Magic – Bucks

1h30 : Sixers – Knicks

1h30 : Celtics – Bulls

1h30 : Nets – Pacers

1h30 : Raptors – Pistons

2h : Rockets – Clippers

2h : Wolves – Blazers

2h : Pelicans – Heat

3h : Suns – Thunder

3h : Jazz – Kings

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Warriors – Spurs

Ce qu’il faut surveiller

Malgré les absences de Moussa Diabaté et Miles Bridges suspendus, les Hornets veulent repartir de l’avant contre Atlanta. Ils restaient sur neuf victoires de suite avant la défaite contre Detroit.

Les débuts de James Harden devant son nouveau public de Cleveland.

Sixers – Knicks, un classique de l’Est !

Les retrouvailles entre Nikola Vucevic et les Bulls.

Nets – Pacers et Jazz – Kings, VIVE LE TANKING !

Toronto – Detroit, un bon gros choc à la sauce Conférence Est (sans Isaiah Stewart et Jalen Duren) !

Rockets – Clippers, Acte II.

Sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder risque de se faire piquer par les Cactus.

Un nouveau festival de Victor Wembanyama en terre californienne ?

CLASSIC RIVALRY: The New York Knicks and Philadelphia 76ers meet tonight at 7:30pm/et on ESPN for their fourth and final regular-season matchup. Their most recent meeting went down to the wire, as Jalen Brunson scored 31 points and the Knicks edged Joel Embiid (38 points) and the… pic.twitter.com/EU8rSig8EK

— NBA (@NBA) February 11, 2026

