Programme NBA : 14 matchs au menu, répétition générale avant le All-Star Break
Le 11 févr. 2026 à 19:10 par Nicolas Meichel
La NBA va bientôt appuyer sur le bouton « pause » puisque le All-Star Break est prévu ce week-end. Mais avant ça, on a droit à un programme Triple XL ce mercredi, avec pas moins de 14 matchs au menu !
Le programme NBA du soir
- 1h : Hornets – Hawks
- 1h : Cavaliers – Wizards
- 1h : Magic – Bucks
- 1h30 : Sixers – Knicks
- 1h30 : Celtics – Bulls
- 1h30 : Nets – Pacers
- 1h30 : Raptors – Pistons
- 2h : Rockets – Clippers
- 2h : Wolves – Blazers
- 2h : Pelicans – Heat
- 3h : Suns – Thunder
- 3h : Jazz – Kings
- 3h : Nuggets – Grizzlies
- 4h : Warriors – Spurs
Ce qu’il faut surveiller
- Malgré les absences de Moussa Diabaté et Miles Bridges suspendus, les Hornets veulent repartir de l’avant contre Atlanta. Ils restaient sur neuf victoires de suite avant la défaite contre Detroit.
- Les débuts de James Harden devant son nouveau public de Cleveland.
- Sixers – Knicks, un classique de l’Est !
- Les retrouvailles entre Nikola Vucevic et les Bulls.
- Nets – Pacers et Jazz – Kings, VIVE LE TANKING !
- Toronto – Detroit, un bon gros choc à la sauce Conférence Est (sans Isaiah Stewart et Jalen Duren) !
- Rockets – Clippers, Acte II.
- Sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder risque de se faire piquer par les Cactus.
- Un nouveau festival de Victor Wembanyama en terre californienne ?
CLASSIC RIVALRY: The New York Knicks and Philadelphia 76ers meet tonight at 7:30pm/et on ESPN for their fourth and final regular-season matchup. Their most recent meeting went down to the wire, as Jalen Brunson scored 31 points and the Knicks edged Joel Embiid (38 points) and the… pic.twitter.com/EU8rSig8EK
— NBA (@NBA) February 11, 2026
Tags : Programme NBA