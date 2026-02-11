TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : 14 matchs au menu, répétition générale avant le All-Star Break

Le 11 févr. 2026 à 19:10 par Nicolas Meichel

La NBA va bientôt appuyer sur le bouton « pause » puisque le All-Star Break est prévu ce week-end. Mais avant ça, on a droit à un programme Triple XL ce mercredi, avec pas moins de 14 matchs au menu !

Le programme NBA du soir

  • 1h : Hornets – Hawks
  • 1h : Cavaliers – Wizards
  • 1h : Magic – Bucks
  • 1h30 : Sixers – Knicks
  • 1h30 : Celtics – Bulls
  • 1h30 : Nets – Pacers
  • 1h30 : Raptors – Pistons
  • 2h : Rockets – Clippers
  • 2h : Wolves – Blazers
  • 2h : Pelicans – Heat
  • 3h : Suns – Thunder
  • 3h : Jazz – Kings
  • 3h : Nuggets – Grizzlies
  • 4h : Warriors – Spurs

Ce qu’il faut surveiller

  • Malgré les absences de Moussa Diabaté et Miles Bridges suspendus, les Hornets veulent repartir de l’avant contre Atlanta. Ils restaient sur neuf victoires de suite avant la défaite contre Detroit.
  • Les débuts de James Harden devant son nouveau public de Cleveland.
  • Sixers – Knicks, un classique de l’Est !
  • Les retrouvailles entre Nikola Vucevic et les Bulls.
  • Nets – Pacers et Jazz – Kings, VIVE LE TANKING !
  • Toronto – Detroit, un bon gros choc à la sauce Conférence Est (sans Isaiah Stewart et Jalen Duren) !
  • Rockets – Clippers, Acte II.
  • Sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder risque de se faire piquer par les Cactus.
  • Un nouveau festival de Victor Wembanyama en terre californienne ?

