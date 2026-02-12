LeBron James : 4 équipes sur le radar du King en vue de la saison prochaine ?

De nombreux rapports sortent concernant le futur de LeBron James et le dernier en date confirme que le King s’intéresserait à quatre équipes en cas de départ des Lakers. Les Cavaliers, les Warriors et deux autres qui n’ont pas été révélées.

Avec toutes les dernières révélations autour de la relation entre LeBron James et Jeanie Buss, la propriétaire des Los Angeles Lakers, il paraît de plus en plus évident que l’ailier n’habitera plus dans la Cité des Anges la saison prochaine.

Brian Windhorst, journaliste souvent assez proche du clan James, a participé au Rich Eisen Show et a évoqué le futur du joueur de 41 ans. Selon lui, LeBron serait intéressé par quatre équipes s’il venait à partir de L.A, les Cleveland Cavaliers, les Golden State Warriors et deux autres qui n’ont pas été révélées.

Le retour dans l’Ohio est le scénario le plus souvent évoqué tant il paraît logique. Une dernière saison là où tout a commencé, là où il a construit sa gloire encore plus qu’ailleurs, devant sa communauté, ses fans.

Mais la perspective de jouer avec Stephen Curry lui a toujours plu et l’expérience vécue lors des Jeux olympiques 2024 semble lui avoir plu. Alors avoir une dernière chance de jouer une bague, entre vieilles légendes pourrait également être un scénario séduisant.

Source texte : Brian Windhorst / Rich Eisen Show