Le NBA All-Star Weekend sera privé de plusieurs grands noms et un de plus vient s’ajouter à la liste : Cooper Flagg. Touché au pied face aux Suns, le potentiel Rookie de l’Année ne jouera pas le Rising Stars Challenge vendredi soir.

Les Mavs ont en effet annoncé que Cooper Flagg a dû passer une IRM pour un petit bobo au pied gauche. Le numéro 1 de la dernière draft manquera aussi le match face aux Lakers ce soir.

Petit break pour Cooper Flagg : une IRM a révélé une légère blessure au pied.

Il ne jouera donc pas de la semaine, face aux Lakers + au Rising Stars Challenge de vendredi soir.

Pas de quoi s’inquiéter pour autant côté Dallas, c’est de la précaution avant tout. Le phénomène des Mavs aura dix jours de repos pour bien recharger les batteries, afin de continuer à faire du sale après le All-Star Break.

Reste à voir qui va le remplacer au Rising Stars (Maxime Raynaud ?).