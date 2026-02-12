Alors que le début de saison était compliqué dans l’Ohio, les Cleveland Cavaliers se sont véritablement mis en route depuis la fin décembre. Ils restent même sur 10 victoires sur leurs 11 derniers matchs et se positionnent de plus en plus comme des épouvantails de la Conférence Est.

James Harden est arrivé à Cleveland et a bien montré ce qu’il pouvait apporter à l’effectif, notamment dans les fins de matchs, mais la bonne forme des Cavaliers date d’avant son transfert. 17 succès sur les 22 derniers matchs et même 10 sur les 11 plus récents, personne ne semble pouvoir arrêter la remontée des hommes de Kenny Atkinson.

La franchise de l’Ohio pointe désormais à la quatrième place de la Conférence Est, à moins de deux victoires des Boston Celtics, deuxièmes. L’équipe de niveau Play-In est oubliée, ils visent les Finales NBA !

Les Cavs vont aborder le All Star Break avec les meilleures vibes de leur saison.

5 victoires de suite.

10 sur les 11 derniers matchs.

Harden bien intégré.

Calendrier aisé en fin de saison.

Ça aura pris du temps, y’a un gros trade dans le lot, mais la machine est lancée. pic.twitter.com/HlB33I2gRb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

Sur cette belle série de victoires, ils en comptent certaines face à des équipes sérieuses comme les Nuggets ou les Clippers à l’extérieur où les Lakers à domicile. Un peu plus tôt, ils avaient aussi dominé les Sixers, les Wolves ou encore les Spurs.

Depuis le 20 janvier, ils possèdent la meilleure attaque de la Ligue et la cinquième défense. Des retours font du bien, comme celui de Sam Merrill, auteur de 32 points à 9/10 de loin cette nuit. Max Strus, Dean Wade et Evan Mobley sont, eux, encore à l’infirmerie. Il y a donc une marge de progression évidente.

Sam Merrill went 9-9 from the floor and 7-7 from deep in the first half for 26 points. On a heater 🥵 pic.twitter.com/3qubLdWcni

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 12, 2026

Cerise sur le gâteau, les Cleveland Cavaliers disposent du cinquième calendrier le plus facile jusqu’à la fin de saison. Ils n’ont plus que cinq matchs face à des équipes Top 3 de leurs Conférences et neuf face à des franchises déjà au bord du tanking. Leurs concurrents, les Boston Celtics et les New York Knicks, ont respectivement les 5e et 10e calendriers les plus compliqués. Il ne serait donc pas surprenant de voir les hommes de Kenny Atkinson arriver en Playoffs en étant dauphins des Boston Celtics. Une phrase imprononçable il y a encore un mois.

