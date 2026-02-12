James Harden : « je pense que ‘la loyauté’ en NBA, c’est surcoté »

Fraîchement débarqué à Cleveland, Harden a lâché une phrase qui colle parfaitement à son image récente : la loyauté “surcotée”. Le timing fait grincer (encore) chez certains, mais le fond de son argument rappelle aussi une évidence : en NBA, les décisions sont souvent froides, rapides, et rarement sentimentales.

Le contexte n’aide pas à calmer l’étiquette de mercenaire du barbu. Harden vient d’être transféré par les Clippers (à sa demande), un nouveau mouvement dans une fin de carrière rythmée par les départs et les rumeurs. C’est sa sixième franchise, et surtout sa quatrième depuis 2022 : de quoi nourrir l’idée qu’il choisit ses fenêtres, pas ses couleurs.

« The whole quote unquote loyalty thing, I think it’s overrated. »#Cavs James Harden on why it’s become the norm for guys to play on multiple teams throughout their career: pic.twitter.com/fykczB5DZQ

Sauf que, sur le fond, Harden ne raconte pas une fable : il décrit une ligue qui fonctionne comme une entreprise. Son message, c’est que les franchises tranchent quand un joueur n’entre plus dans leur plan (coucou Danny Ainge), parfois pour se protéger, parfois pour préserver des assets et que les joueurs devraient pouvoir agir avec la même logique sans être systématiquement cloués au pilori. Lui dit garder le cap sur deux priorités : rester dans une situation où il peut viser le titre, et sécuriser sa famille.

« Au bout du compte, c’est un business. Si un joueur n’entre plus dans vos plans pour l’avenir, on le transfère. Mais si un joueur veut être transféré ailleurs, alors là, ça devient un problème.«

Même discours côté vestiaire : Donovan Mitchell résume ça par « une autre époque », et une nécessité de s’adapter. Et c’est là que l’équilibre se joue : Harden peut traîner une réputation, mais ce qu’il vient chercher à Cleveland reste lisible. Pour l’instant, ça se voit surtout sur le terrain : pour ses débuts face aux Sacramento Kings, il claque 23 points dans une victoire, et Cleveland enchaîne une dynamique positive depuis son arrivée.

