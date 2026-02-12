Les Sacramento Kings n’ont jamais aussi mal porté leur nom. La franchise californienne est la pire de NBA et reste sur 14 défaites consécutives alors qu’ils n’ont même pas totalement mis leurs meilleurs joueurs au repos. Ils représentent les abysses de la Grande Ligue.

La dernière fois que des Kings se sont autant faits couper la tête, c’était en France au XVIIIe siècle. La ville de Sacramento est en dépression tant son équipe ne montre plus rien depuis des semaines. Maxime Raynaud est un rayon de soleil, mais qu’il est dur de transpercer un brouillard aussi épais.

14 défaites consécutives dont certaines face au Jazz (de 28 points), aux Pelicans (-26), aux Wizards ou encore aux Grizzlies. Et le pire, c’est que contrairement à certaines des autres équipes citées, les hommes de Doug Christie ne semblent pas vraiment faire exprès de perdre.

Sur les 55 matchs disputés, tous les meilleurs joueurs de l’effectif (sauf Domantas Sabonis blessé au début de saison) en ont joué plus de 39. DeMar DeRozan n’en a manqué aucun, Russell Westbrook seulement 3. Il n’y a que peu d’excuses, le niveau de l’équipe est simplement plus bas que celui d’une tente premier prix.

28e attaque de la Ligue, 28e défense, les Kings sont consistants. Ce sera évidemment le seul « compliment » dans cet article.

Le pire, c’est que les perspectives d’avenir ne sont pas tellement plus belles. La politique de Monte McNair ces dernières années était de sélectionner des jeunes « NBA Ready » à le Draft. Résultat : Davion Mitchell, Keegan Murray, Devin Carter ou Nique Clifford (même s’il lui reste encore beaucoup de temps pour évoluer).

Heureusement Maxime Raynaud est là et ils auront vraisemblablement un Top 5 de la prochaine (magnifique) cuvée, mais que cette fin de saison est dure pour les fans de la franchise…

Voilà près de 20 ans que les Sacramento Kings sont considérés comme la franchise de la lose en NBA et pourtant, rarement ils n’ont semblé aussi démunis, dans une aussi mauvaise situation. Au point que même Edouard Baer dans Astérix et Obélix : mission Cléopatre l’admettrait. Grosse force aux supporters !