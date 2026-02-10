La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud pose 21 points et 19 rebonds

Le 10 févr. 2026 à 07:59 par Robin Wolff

Quelle belle nuit pour les rookies Français en NBA. Maxime Raynaud et Nolan Traoré se sont particulièrement illustrés face, respectivement, aux New Orleans Pelicans et Chicago Bulls, avec deux jolis double-doubles.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Pistons : 104-110 (stats)

: 104-110 (stats) Nets – Bulls : 123-115 (stats)

– Bulls : 123-115 (stats) Heat – Jazz : 111-115 (stats)

: 111-115 (stats) Magic – Bucks : 118-99 (stats)

– Bucks : 118-99 (stats) Wolves – Hawks : 138-116 (stats)

– Hawks : 138-116 (stats) Pelicans – Kings : 120-94 (stats)

– Kings : 120-94 (stats) Nuggets – Cavaliers : 117-119 (stats)

: 117-119 (stats) Warriors – Grizzlies : 114-113 (stats)

– Grizzlies : 114-113 (stats) Lakers – Thunder : 110-119 (stats)

: 110-119 (stats) Blazers – Sixers : 135-118 (stats)

Moussa Diabaté

Le pivot des Hornets n’a joué que 19 minutes et pour cause, il a été exclu après une bagarre avec Jalen Duren. Avant ça, il avait capté 6 rebonds et raté un tir. On ne l’avait peut-être jamais vu aussi énervé.

OH WOW.

ÉNORME BARFIGHT ENTRE LES PISTONS ET LES HORNETS. 🥊

Je ne sais pas ce que Duren et Diabaté se sont dits, mais on a jamais vu Moussa comme ça…pic.twitter.com/OlvCkWxa8D

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Nolan Traoré

Troisième performance de rang magnifique du meneur des Brooklyn Nets. Face aux Chicago Bulls, il s’est mué en parfait organisateur d’attaque. 13 points, 13 passes décisives, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre à 5/11 au tir, 0/2 de loin et 3/4 aux lancers-francs.

Nolan Traoré sur les 3 derniers matchs, c’est du très sérieux :

🔹16,3 points

🔹8,0 passes décisives

🔹58,1% au tir

🔹41,7% à 3-points

L’échantillon est court, mais les progrès sont réels ! 🔝🔥 pic.twitter.com/juVzkkOnWB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Guerschon Yabusele

Première nuit réellement compliquée pour le pivot titulaire des Chicago Bulls. Il est plus à l’aise en ailier-fort et ça se voit, le retour de Jalen Smith lui fera du bien. 3 points, 2 rebonds, 1 passe décisives et 1 interception à 1/3 au tir (de loin).

Noah Penda

Encore un des remplaçants les plus utilisés pas Jamahl Mosley avec 16 minutes de jeu face aux Bucks. 5 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 2/4 au tir dont 1/3 de loin pour le rookie du Magic.

Ousmane Dieng

Les 5 premières minutes de l’ailier-fort sous le maillot des Bucks ont amené 2 points, 1 rebond et 1 interception à 1/3 au tir dont 0/2 de loin.

Rudy Gobert

Le pivot des Minnesota Timberwolves a été en réussite face aux Atlanta Hawks. 18 points à 7/7 au tir, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre avec un 4/9 depuis la ligne des lancers-francs.

Zaccharie Risacher

Nouveau match très compliqué pour l’ailier des Hawks face aux Wolves avec 3 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive à 1/9 au tir, 0/6 de loin et 1/1 aux lancers…

Maxime Raynaud

Les Kings ont été horribles face aux Pelicans, mais le pivot rookie a été absolument exceptionnel avec 21 points, 19 rebonds (record en carrière), 1 passe décisive et 1 interception à 8/14 au tir dont 0/1 de loin et 5/6 sur la ligne des lancers-francs.

Maxime Raynaud 🇫🇷 pose un énorme double-double face aux Pels !

👑 21 points

👑 19 rebonds (career-high)

👑 8/14 au tir

👑 38 minutes

Le rookie des Kings pose une perf symbolique quelques jours avant le Rising Stars Challenge pour lequel il a été oublié…

MAGIC MAX ! 🔥 pic.twitter.com/9QVTKHStB4

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 10, 2026

Sidy Cissoko

19 minutes sur le parquet pour 5 rebonds et 4 tirs ratés dont 3 à longue distance.

Rayan Rupert

6 minutes sur le parquet pour 3 points et 1 rebond à 1/2 au tir dont 1/1 de loin.

