Saison terminée pour Jaren Jackson Jr. (genou) !

A peine arrivé au Utah Jazz, Jaren Jackson Jr. va devoir se faire opérer du genou gauche. Une intervention synonyme de fin de saison pour l’ancien intérieur des Grizzlies…

Terrible nouvelle pour Jaren Jackson Jr. qui n’a disputé que trois matchs sous ses nouvelles couleurs, et qui va voir son compteur s’arrêter à ce chiffre pour cette saison. Transféré à Utah peu avant la deadline des transferts, JJJ était déjà ménagé dans le money-time, mais certains examens approfondis ont révélé une excroissance de type PVNS dans son genou gauche, qui nécessite un passage sur le billard et qui met un terme prématuré à sa saison.

Pour ce qui est de l’acclimatation dans le collectif du Jazz, c’est dommage pour Jaren Jackson Jr., qui se voit une nouvelle fois freiné par des pépins physiques. Mais en ce qui concerne la fin de saison, le tanking et la prochaine Draft, c’est un mal pour un bien à Utah, étant donné que le Jazz avait déjà sorti les chenilles pour cette saison. Désormais, plus qu’une chose à penser : continuer de développer sa jeune garde tout en cherchant quel autre potentiel futur crack ajouter lors de la très prometteuse Draft NBA 2026.

Avec 18 victoires pour 37 défaites, la saison du Jazz est déjà à ranger dans les cartons et va ressembler aux précédentes, alors autant en profiter pour préparer l’avenir, et celui-ci passe évidemment par l’ancien DPOY. Il convient donc de prendre soin de la santé de leur nouvel arrivant, et cette opération du genou permettra d’éviter une aggravation à l’avenir. En attendant, Lauri Markkanen risque de se sentir un peu plus seul à l’intérieur.

