De’Aaron Fox remplacera Giannis Antetokounmpo au All-Star Game !

De’Aaron Fox a été choisi comme remplaçant pour le NBA All-Star Game 2026 : le meneur des Spurs prend la place laissée vacante par Giannis Antetokounmpo, forfait sur blessure (mollet).

La décision a été prise par Adam Silver : Norman Powell (Heat) bascule de la Team USA vers la Team World pour compenser le retrait du Greek Freak. Ce choix ce fait suite aux rencontres que Powell a joué avec la Jamaïque cet été. Fox, lui, intègre donc logiquement la Team USA et affrontera son coéquipier Victor Wembanyama.

San Antonio Spurs guard De’Aaron Fox has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo in the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15, 5pm/et, NBC & Peacock). Fox will join USA Stripes, while Miami Heat guard Norman… pic.twitter.com/Pn98bB69p5

Giannis Antetokounmpo est touché au mollet droit. Fox décroche une 2e sélection All-Star (la première depuis 2023) et tourne cette saison à 19,4 points, 3,8 rebonds, 6,3 passes et 1,3 interception en 45 matchs. Le All-Star Game aura lieu ce dimanche à l’Intuit Dome de Los Angeles.