Programme NBA : dernière (petite) soirée avant le All-Star Break
Le 12 févr. 2026 à 19:34 par Hisham Grégoire
Trois petits matchs au programme NBA cette nuit, s’il y en a une où vous pouvez dormir, c’est bien celle-là.
Le programme NBA du soir
- 1h30 : Thunder – Bucks
- 3h : Jazz – Blazers
- 4h : Lakers – Mavericks
L’affiche à ne pas rater : Lakers – Mavericks
Les Lakers reçoivent les Mavericks cette nuit, mais cette fois ce sera sans Luka Doncic d’un côté et sans Cooper Flagg de l’autre. Les Angelinos sont favoris sur le papier, future masterclass du King et d’Austin Reaves en perspective ?
3-game slate tonight!
🏀 UTA seek 3rd in a row, host POR
🏀 LeBron, LAL face DAL
🏀 First-time NBA All-Star Chet leads OKC against MIL
📺 Prime and NBA League Pass
➡️ https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/MhmJ67vvPH
— NBA (@NBA) February 12, 2026
Les Français en lice
- Ousmane Dieng affronte son ancienne équipe, le Thunder
- Rayan Rupert défie le Jazz
