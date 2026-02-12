Programme NBA : dernière (petite) soirée avant le All-Star Break

Trois petits matchs au programme NBA cette nuit, s’il y en a une où vous pouvez dormir, c’est bien celle-là.

Le programme NBA du soir

1h30 : Thunder – Bucks

3h : Jazz – Blazers

4h : Lakers – Mavericks

L’affiche à ne pas rater : Lakers – Mavericks

Les Lakers reçoivent les Mavericks cette nuit, mais cette fois ce sera sans Luka Doncic d’un côté et sans Cooper Flagg de l’autre. Les Angelinos sont favoris sur le papier, future masterclass du King et d’Austin Reaves en perspective ?

3-game slate tonight!

🏀 UTA seek 3rd in a row, host POR

🏀 LeBron, LAL face DAL

🏀 First-time NBA All-Star Chet leads OKC against MIL

📺 Prime and NBA League Pass

➡️ https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/MhmJ67vvPH

— NBA (@NBA) February 12, 2026

Les Français en lice

Ousmane Dieng affronte son ancienne équipe, le Thunder

Rayan Rupert défie le Jazz

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici