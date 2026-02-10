Considéré comme le favori pour être sélectionné en premier à la Draft NBA 2026, Darryn Peterson n’a pas beaucoup de défauts dans son jeu. Par contre, ses absences répétées commencent à peser dans son dossier, à tel point qu’on se demande si elles ne vont pas remettre en question son statut de numéro 1.

Une douzaine de scouts / dirigeants NBA avaient fait le déplacement à Lawrence hier pour assister à la rencontre très attendue opposant Kansas – l’université de Darryn Peterson – à Arizona, équipe classée numéro 1 en NCAA et invaincue jusqu’ici.

Et puis, peu de temps avant l’entre-deux, la nouvelle est tombée : Peterson est forfait, la faute à des symptômes grippaux. Une annonce surprise sachant que Darryn n’était pas sur l’injury report, et qu’il a participé au shootaround ainsi qu’à l’échauffement.

BREAKING: Darryn Peterson is OUT for tonight’s game against No. 1 Arizona with flu-like symptoms, Kansas spokesman told @TheFieldOf68 pic.twitter.com/oiVII9u1ED

— The Field of 68 (@TheFieldOf68) February 10, 2026

Déception pour les scouts, déception pour les fans, déception pour son coach Bill Self aussi. « On pensait qu’il allait jouer, mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas » a déclaré ce dernier après la superbe victoire de Kansas (82-78).

C’est déjà le 11e match raté par Darryn Peterson cette saison, sur 24 au total. Il en a manqué neuf à cause de problèmes aux ischio-jambiers / crampes, un autre pour une blessure à la cheville, et donc celui d’hier. Il y a aussi eu des rencontres où l’arrière cinq étoiles n’a pas terminé le match (comme face à BYU et AJ Dybantsa) et/ou a dû se contenter d’un temps de jeu limité (27,8 minutes par match cette saison).

Ces absences répétées ont forcément de quoi interroger, non seulement sur sa durabilité mais aussi – pour certains – sur sa volonté de donner le maximum à l’échelon universitaire avant de faire le grand saut en NBA.

Darryn Peterson resume so far:

* Missed half of Kansas’ games

* Sat out 2nd half against your biggest competition for No. 1 pick (AJ Dybantsa)

* Sat out vs. No. 1 team in the country

I know this will be unpopular on Twitter – but no way I’m drafting him No. 1 overall pic.twitter.com/rU7y2ab9EB

— Aaron Torres (@Aaron_Torres) February 10, 2026

Est-ce que ces interrogations peuvent remettre en question son statut de prospect numéro 1 dans une draft hyper relevée ? Potentiellement oui, car des joueurs comme AJ Dybantsa, Cam Boozer ou encore Caleb Wilson ont tous une tête de premier de la classe.

Néanmoins, un dirigeant NBA a tenu à dédramatiser la situation :

« Je pense que les gens réagissent de manière excessive. Je ne sais pas si quelqu’un dispose déjà de suffisamment d’informations. Pour moi, ce n’est pas si grave s’il ne peut pas jouer le dernier mois de la saison. Il y a des joueurs en NBA qui manquent deux mois pour une élongation aux ischio-jambiers. Beaucoup l’auraient déjà mis au repos pour le reste de la saison. Les gens doivent se calmer. Tout le monde peut attraper la grippe. Il faut aussi se rappeler que ce n’est qu’un petit aperçu de l’ensemble de sa carrière. Je pense qu’il reste probablement le choix n° 1, mais nous verrons bien. »

Au vu de l’énorme talent de Darryn Peterson, on doute que ce nouveau forfait change radicalement la donne du jour au lendemain, mais ça commence quand même à faire beaucoup…