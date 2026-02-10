Et si Mark Cuban rachetait les Dallas Mavericks ?

Ancien propriétaire majoritaire des Mavericks, Mark Cuban pourrait s’associer à un groupe d’investisseurs pour racheter la franchise de Dallas, qui appartient à Patrick Dumont depuis décembre 2023.

Dirigeant symbolique des Mavs, qu’il a dirigés pendant 23 ans pour faire de Dallas une place forte du basket NBA, Mark Cuban n’a évidemment pas vu d’un très bon œil tout ce qu’il s’est passé depuis la vente, lui qui s’était logiquement opposé au transfert de Luka Doncic.

Quasiment un an jour pour jour après ce trade catastrophique, on apprend via l’insider Marc Stein que Cuban pourrait tenter de racheter la franchise, aux côtés de plusieurs investisseurs. On ne sait pas si l’initiative vient de Cuban ou de ses potentiels associés, mais la rumeur court !

Cependant, toujours selon Stein, le nouveau proprio Patrick Dumont n’envisage pas de vendre malgré les très grosses turbulences de l’année passée. La valeur globale des franchises NBA continue d’augmenter, et les Mavs peuvent envisager un avenir meilleur au vu de la magnifique saison rookie de Cooper Flagg.

BREAKING: An unidentified Dallas investor group is interested in partnering with Mark Cuban to buy the Mavericks back from Patrick Dumont, @TheSteinLine has learned.

A source close to Dumont told me “the family remains excited about the future of the franchise and the Cooper… pic.twitter.com/C1lCVwZt4X

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 9, 2026

Pour rappel, la franchise texane est passée des mains de Mark Cuban à celles du groupe Dumont pour la coquette somme de 3,8 milliards de dollars. Cuban avait gardé 27% des parts et pensait garder le contrôle sur les opérations basket, ce qui n’a pas été le cas. Son influence au sein des Mavs a baissé assez rapidement, provoquant la chute de l’équipe après le trade de Luka.