Les Nuggets ou le problème constant de… l’inconstance

En perdant contre une équipe des Warriors décimée et privée de ses meilleurs éléments, les Nuggets ont mis en avant cette nuit tous leurs problèmes dans le jeu. L’envie bien trop faible en tête, qui continue d’enfoncer Denver dans une inconstance qui pourrait bientôt les mettre en « danger » à l’Ouest.

On s’est bien marré à la rédaction, quand on a vu le cinq majeur des Warriors. Le genre de composition dont seuls les plus gros geeks de basket seront capables de se souvenir d’ici quelques années. Pourtant, sans Kristaps Porzingis, Jimmy Butler ni Stephen Curry, les Dubs se sont imposés à domicile face à des Nuggets certes pas au complet, mais largement armés pour non pas battre cette équipe, mais la tabasser proprement.

Nan vraiment ça c’est un 5 majeur, on va le ressortir dans 10 ans et SEULS LES DIE HARD s’en souviendront 😭😭😭😭 https://t.co/x0HfmN2hln

February 22, 2026

Et pourtant. 76 points encaissés par Denver à la mi-temps, contre un groupe qui ne compte même pas ses éléments forts offensifs. Une envie qui fout la haine à regarder, des espaces énormes en défense qui donnent aux Warriors tout ce dont ils rêvent : des points sans grand effort.

Nikola Jokic est certes dans ses moyennes statistiques à la fin du match (35 points, 20 rebonds, 12 passes), mais traîne bien trop des pieds pour ne pas (presque) totalement contrebalancer ses apports. Globalement, depuis son retour de blessure et malgré ses moyennes toujours remarquables, le Joker n’est pas dans sa forme optimale, et les images ne mentent pas à ce sujet. Jamal Murray, dans l’implication défensive, est aussi à signaler. Ça trottine, et ça se paie à la fin de la foire.

Certes, Aaron Gordon et Peyton Watson, qui sont de vrais catalyseurs défensifs du groupe, sont absents. Mais cela n’explique pas que le reste du groupe décide de s’en tartiner l’ognon royalement sur 48 minutes. Hier, et c’est d’ailleurs symptomatique de la forme actuelle des Nuggets, on a eu droit à un match sans, à une faute professionnelle.

Impossible d’aller gifler aussi méchamment Portland ce weekend pour pondre une telle bouse à San Francisco. On est encore loin des Playoffs, mais il n’y a pas grand chose de rassurant actuellement.

D’autant plus que ces défaites pourraient avoir de l’impact au classement, où les Nuggets figurent à la 3e place de l’Ouest actuellement, mais sont pourchassés par un trio Wolves – Lakers – Rockets a portée directe.