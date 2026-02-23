NBA Top 10 actuel (2025-26) : les meilleurs lieutenants de la NBA !

LUNDI = TOP 10 ! C’est reparti pour une saison de discussions qualitatives, d’échanges houleux et d’analyse fine. Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques. Top 10 « actuel » au menu aujourd’hui, qui risque de bien faire parler !

Aujourd’hui, on va parler des lieutenants. Qui sont les meilleurs bras droits de stars en NBA ? Qui est le meilleur numéro 2 à choisir si on veut gagner un titre la saison prochaine ? Jalen Williams, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Jamal Murray, mine de rien ça cause… C’est parti pour le Top 10 de ce lundi !!