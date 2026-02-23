Coup dur pour Phoenix qui va devoir faire sans Dillon Brooks pour la plus grosse partie de cette fin de saison régulière. L’arrière des Suns a été victime d’une fracture de la main gauche et manquera 4 à 6 semaines de compétition.

Les Phoenix Suns peuvent encore rêver de qualification directe pour les Playoffs, mais la mission vient de grandement se compliquer. Les hommes de Jordan ont sont actuellement septièmes de la Conférence Ouest à deux victoires des Minnesota Timberwolves et avec un très léger matelas d’avance sur les Golden State Warriors.

Malheureusement, Dillon Brooks ne jouera pas pour les 4 à 6 semaines puisque Shams Charania vient d’annoncer qu’il souffre d’une fracture à la main gauche.

🚨 4 à 6 semaines d’absence pour Dillon Brooks (fracture de la main)

Vrai coup dur pour Phoenix en vue du sprint pour les Playoffs. Les Suns sont 7è à l’Ouest https://t.co/J4SsM2ILy4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2026

La perte est plus grande que ce que l’on aurait pu imaginer en début de saison. Le Canadien tourne à près de 21 points et 4 rebonds de moyenne, il est peut-être le joueur le plus régulier de la franchise sur cette régulière.

Devin Booker souffre lui de la hanche. Mais lors de son retour, il devra prendre les choses en main pour maintenir Phoenix au minimum dans la partie haute du Play-In. Cette équipe mérite de se qualifier en Playoffs et d’ici-là, sauf mauvaise surprise, Dillon Brooks sera revenu en pleine forme.

Source texte : Shams Charania