Draft NBA 2026 : AJ Dybantsa désormais préféré à Darryn Peterson pour le pick #1 ?

Sam Vecenie (The Athletic) a mis à jour sa Mock Draft 2026, et le signal est fort : AJ Dybantsa grimpe en numéro 1 devant Darryn Peterson. Pas parce que le talent de Peterson s’est envolé, mais parce que les questions autour de sa disponibilité et de son état physique pèsent de plus en plus lourd au moment de projeter un first pick.

La cuvée 2026 est annoncée comme monstrueuse en profondeur, au point de nourrir pas mal de calculs en bas de tableau NBA, mais le vrai sujet du moment est tout en haut : AJ Dybantsa prend la tête. Dans la mock de Sam Vecenie, le crack de BYU est envoyé à Sacramento en 1, tandis que Darryn Peterson glisse au pick 2, à Washington. Toujours selon Vecenie : les équipes NBA restent partagées entre Dybantsa, Peterson et Cam Boozer pour la première place, avec Dybantsa et Peterson comme options les plus discutées.

L’excellent @Sam_Vecenie (The Athletic) vient de sortir sa Mock Draft 2026 et…

AJ Dybantsa est 1er, devant Darryn Peterson.

C’est l’une des premières mocks réputés où Peterson n’est plus #1.

« Il y a trop d’interrogations » selon un scout d’une équipe NBA (@TheSteinLine) 😬😬 pic.twitter.com/KSZDwlKbX1

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 2, 2026

Le fond du débat, ce n’est pas un procès du talent de Peterson. C’est un prospect majeur, avec un arsenal offensif de très haut niveau. Mais la question qui revient chez les scouts et dirigeants, c’est la même depuis plusieurs semaines : sa disponibilité, la nature de ses pépins physiques, et ce que les franchises découvriront vraiment au moment des examens médicaux du process pré-draft. Dans son big board de janvier, Vecenie expliquait déjà que les équipes attendaient surtout les éléments médicaux pour trancher sereinement, en rappelant que le débat pouvait se jouer sur une logique de profil jugé plus rassurant au sommet de la draft.

Darryn Peterson, il a un truc tu sais pas comment l’expliquer mais tu sais que c’est spécial.

Il est tellement EASY c’est flippant… pic.twitter.com/nAFiC7VU4r

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) February 2, 2026

Et c’est exactement ce qui ressort aussi du côté de Marc Stein. Un évaluateur NBA cité par Stein a lâché une phrase qui fait forcément parler : “trop de points d’interrogation” au sujet d’un éventuel choix de Peterson en numéro 1. Ce n’est pas une condamnation définitive, mais c’est le genre de petite musique qu’on entend rarement autour d’un prospect annoncé tout en haut depuis longtemps.

Le parallèle n’est pas parfait, mais l’idée existe : Michael Porter Jr. a rappelé en 2018 qu’un dossier médical flou peut faire dérailler une place dans la draft. MPJ était longtemps vu très haut en 2018, avant de tomber à la 14e place avec les inquiétudes liées à son dos. Quand l’incertitude médicale monte, la hiérarchie peut bouger vite.

En face, Dybantsa profite de la fenêtre. Son profil d’ailier ultra-athlétique, sa production et la progression observée ces derniers mois renforcent l’idée d’un pick plus sûr à l’instant T pour une franchise qui ne veut pas se tromper tout en haut. Le débat n’est pas clos — loin de là — mais la dynamique médiatique et scout a clairement bougé : on n’est plus sur un Peterson en 1 par défaut, on est sur une vraie bataille, avec Dybantsa qui a pris un coup d’avance dans cette mock.

AJ Dybantsa in February:

30.7 PPG

7.8 REB

5.7 AST

1.3 STK

54.6% FG

43.8% 3P (2.3 3PM)

AJ might be the best prospect in the draft these highlights are insane pic.twitter.com/QMrVGfh20h

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) February 24, 2026

Derrière, le reste de la loterie confirme surtout à quel point cette draft peut faire saliver : Cameron Boozer, Caleb Wilson, Kingston Flemings, Keaton Wagler, Darius Acuff Jr., Mikel Brown Jr.… il y a du monde, et du très sérieux. Ce qui rend la bascule en tête encore plus intéressante : dans une classe aussi riche, les équipes peuvent davantage se permettre de raisonner en niveau de risque dès le pick 1, plutôt qu’en simple hiérarchie de talent brut.

Source : The Athletic