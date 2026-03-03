Shams Charania l’a annoncé, c’est acté, Trae Young va faire ses grands débuts avec les Washington Wizards. Ce sera ce jeudi, face au Jazz (ça devrait aller l’opposition défensive). Depuis son trade, tout le monde n’attend qu’une chose : voir l’impact d’Ice Trae à DC. Et même s’il va falloir du temps pour juger, les premières conclusions hâtives vont tomber très vite.

Comme attendu, Trae Young va pouvoir terminer sa saison tranquillement, en s’adaptant à ses nouvelles couleurs, sans pression. Ce n’est pas comme si Washington avait quelque chose à jouer de toute façon. Et avant même de transpirer sous son nouveau maillot, ce bon vieux Trae, fidèle à lui-même, s’est déjà acclimaté et a fait parler de lui cette nuit. Statistiques de l’ancien chouchou des Hawks cette saison dans la capitale : 0 point, 0 passe, 0 rebond, 0 minute, 1 exclusion (lol). Eh oui, cette nuit face aux Rockets, le meneur de jeu a pété son câble sur l’arbitre, histoire de bien commencer.

Il y est ensuite allé de son commentaire sur X :

« Ne vous attendez pas à ce que je me fasse encore expulser beaucoup de fois, DC… mais je vais définitivement amener cette énergie et cet état d’esprit lorsque je reviendrai pour aider mes frères ! »

On ne va pas se mentir, ce n’est pas pour ce genre d’action qu’on a envie de voir Trae Young (même si ça peut faire sourire). Non, nous, ce qu’on veut, c’est des gros pick-and-rolls avec Alex Sarr. Alors quand ce dernier reviendra de blessure et que vous y ajoutez un Bilal Coulibaly en forme ces dernières semaines, vous obtenez une bonne mayonnaise.

Affaire à suivre, et premier rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi à 01h du matin pour voir Trae refroidir encore un peu plus l’équipe de Salt Lake City.

