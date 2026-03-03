L’arrivée de Tyus Jones aux Nuggets était la news de la soirée en NBA. Une signature qui pourrait à la fois être bénéfique au meneur de jeu et à Denver. Engagé dans une saison galère, il va pouvoir saisir une très belle opportunité en sortie de banc dans une équipe qui, ça tombe bien, aurait bien besoin d’un petit coup de pouce à ce poste derrière Jamal Murray.

Quand Shams Charania nous a annoncé la nouvelle, avouez, on s’est tous dit la même chose : si c’est le Tyus Jones version 2022 de Memphis qui arrive à Denver, l’organisateur de jeu propre et efficace, alors c’est le jackpot. Mais le plus grand des frères Jones vit, depuis Memphis, un enchaînement de saisons galères. On y croyait, pourtant aux Wizards et aux Suns, mais, sans qu’il ne soit complètement dépassé, on a jamais retrouvé cette version du Tennessee.

Et que dire de cette saison… après un début compliqué au Magic, le meneur de jeu a connu un trade aux Hornets, puis aux Mavs qui l’ont finalement coupé. En somme, ce n’est pas vraiment la joie. Niveau scoring, Tyus Jones est tout simplement sur sa saison la plus basse en carrière (3,1 points à 34,9 % au tir et 28,1 % à trois points).

Tyus Jones débarque à Denver !

Libéré récemment, Tyus n'a pas fait long feu à Phoenix puis Dallas, en espérant que ça change chez les Nuggets.

Quelle version de Jones vont voir arriver les Nuggets ?

Comme on le disait, Jones a quand même sa petite cote en NBA grâce à ses deux très bonnes saisons aux Grizzlies (2021-22 et 2022-23) qui l’ont vu recevoir des votes dans la Course au Sixième homme de l’année. Il existe aussi un autre élément rassurant et plus récent pour les Nuggets : Jones, en huit matchs aux Mavericks cette saison, a enregistré huit passes décisives de moyenne en 36 minutes, en sortie de banc. Sur cette période, c’est tout simplement le troisième meilleur ratio de NBA dans ce registre. Et ça, les Nuggets vont en avoir besoin, eux qui possèdent le troisième total le plus faible de la ligue en termes de passes décisives en sortie de banc (6,5).

Bref, est-ce que les Nuggets vont récupérer le Tyus Jones de Memphis ou vont-ils devoir se farcir la version upside down du gars ? Réponse dans très peu de temps. Mais si ça se goupille bien, attention les fesses à l’Ouest…

Source texte : Shams Charania