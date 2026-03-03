Victor Wembanyama va devenir actionnaire minoritaire du Nanterre 92 !

Victor Wembanyama a annoncé son intention de devenir actionnaire minoritaire de Nanterre 92, son club formateur. Mais dans son entretien à L’Équipe, le Français raconte surtout autre chose qu’un simple investissement : un lien profond, une fidélité, et l’envie de faire grandir le club pas à pas.

Victor Wembanyama va donc s’impliquer dans le Nanterre 92 en entrant au capital du club, avec un statut d’actionnaire minoritaire. L’info est forte en elle-même — une superstar NBA qui revient investir dans son club formateur — mais ce qui ressort surtout de son entretien à L’Équipe, c’est la manière dont il en parle. Chez lui, le discours ne commence pas par les parts, les chiffres ou la gouvernance. Il commence par l’attachement.

C'est officiel ! @Nanterre92 est fier d'annoncer l'entrée de @wemby à son capital en qualité d'actionnaire. 🤝





Wemby ne présente pas Nanterre comme une opportunité à saisir, mais comme un endroit qui compte dans son histoire, dans sa construction, dans son identité de joueur. Il insiste sur ce lien ancien, sur ce que le club représente encore pour lui, avec une formule qui fixe immédiatement le ton :

« Ce n’est pas artificiel, même pas business. C’est avant tout affectif. » Difficile d’être plus clair sur la nature de la démarche.

Dans ce registre, tout le volet humain de l’entretien compte énormément. La relation avec Frédéric Donnadieu, son premier coach à Nanterre, n’est pas un simple détail de contexte : elle raconte aussi pourquoi cette annonce a du sens aujourd’hui. Il y a la confiance, le temps, la transmission, et cette place particulière que certains entraîneurs gardent dans une trajectoire. Quand l’Alien parle de mentor, il ne cherche pas une belle formule : il décrit une relation fondatrice. Là encore, on est loin d’un simple effet d’image.

😢❤️

L'émotion, les larmes de Victor Wembanyama pour ses adieux à Nanterre, son club formateur.



C’est justement parce que ce socle affectif est posé que la suite devient intéressante. Une fois l’émotion et les racines assumées, Wembanyama embraye sur quelque chose de beaucoup plus concret : ce qu’il peut désormais apporter au club, au-delà de son nom. Et là, sa phrase est très forte, parce qu’elle explique en une ligne ce qui change réellement :

« Mon amour et mon implication pour le club n’ont rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens, les connexions, les leviers. »

Cette citation ouvre une deuxième lecture à cette annonce. L’idée n’est pas de transformer Nanterre du jour au lendemain, ni de vendre une grande promesse impossible à tenir. Le fil directeur semble plutôt être celui d’une influence progressive, structurée, avec une ambition assumée mais sans posture. Victor Wembanyama n’arrive pas avec un storytelling de sauveur : il arrive avec une volonté d’agir, à son échelle d’abord, puis de construire dans le temps.

C’est aussi ce qui rend le sujet intéressant sur le fond : on ne parle pas seulement d’un joueur star qui “revient” vers son club formateur, mais d’un ancien du club qui cherche une manière durable de prolonger le lien. L’affectif n’efface pas le projet, il en devient le point de départ. Et dans son discours, la logique est assez limpide : partir de l’histoire commune, puis utiliser les nouveaux moyens à disposition pour faire avancer Nanterre étape après étape.

Source : L’Équipe