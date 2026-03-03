Giannis Antetokounmpo faisait son retour cette nuit avec les Milwaukee Bucks. L’ailier-fort avait manqué les cinq dernières semaines après une blessure au mollet. Après la rencontre, il a évoqué tous ses problèmes de santé en conférence de presse.

Le retour de Giannis Antetokounmpo à la compétition cette nuit a été frustrant. Les Milwaukee Bucks se sont largement inclinés face aux Boston Celtics malgré 19 points et 11 rebonds de leur franchise player.

Après le match, le Grec a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu à une question autour de ses nombreuses blessures ces dernières années. Lui qui n’a pas joué la moindre série de Playoffs en parfaite santé depuis le titre de Milwaukee en 2021…

« Je suis juste têtu… Je dois être plus malin. Je ne suis pas vieux, mais je vieillis, c’est certain. Quand on a beaucoup de blessures aux tissus mous (muscles, tendons, ligaments…), c’est difficile. J’ai l’impression d’avoir joué toute l’année avec un handicap. »

Giannis on handling his injuries: « I’m just stubborn…I just gotta be smarter. I’m not old but I’m older for sure. When you deal with a lot of soft tissue injuries it’s hard. I feel like I’ve been playing the whole year with like a deficit » pic.twitter.com/ZnBlzi4IyN

Il faut dire que depuis le début de cette saison régulière, Giannis Antetokounmpo n’a disputé que 31 matchs. Il a déjà connu une petite blessure au genou puis des plus importantes à l’aine et au mollet. En six mois, ça fait beaucoup et ce constat renforce sa nouvelle image de joueur avec une santé fragile.

Le corps du Grec n’est pas la seule raison de la mauvaise saison des Bucks, mais nul ne doute qu’ils ne seraient pas aussi bas dans la Conférence Est si le double MVP avait pu évoluer plus régulièrement en bonne forme physique. À lui désormais de mieux se protéger pour le bien de sa franchise, mais aussi de sa valeur en cas de départ dans les mois à venir. Plus d’équipes pourraient se mettre sur le dossier si elles ont l’espoir qu’il pourra conserver sa place sur le parquet.

