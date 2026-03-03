Giannis Antetokounmpo et Darius Garland revenaient tout deux de blessure cette nuit, le meneur de jeu vivait même sa première sous le maillot des Clippers. Il s’est imposé face aux Warriors tandis que le Grec s’est incliné face aux Celtics.

Giannis Antetokounmpo n’a pas choisi le match le plus facile pour faire son retour. Les Milwaukee Bucks affrontaient les Boston Celtics à domicile et malheureusement, l’excitation a rapidement laissé sa place à la frustration.

Les hommes de Joe Mazzulla se sont envolés dès le premier quart-temps derrière un Hugo Gonzalez impressionnant (18 points et 16 rebonds). Ils n’ont jamais été revus. L’ailier-fort Grec a fait ce qu’il a pu en étant déjà le meilleur joueur de son équipe, mais ses 19 points et 11 rebonds à 7/18 au tir étaient loin d’être suffisants pour faire gagner son équipe. Défaite sèche et sévère, 108 à 81.

19 points et 11 rebonds à 7/18 au tir pour Giannis Antetokounmpo lors de son retour.

Darius Garland a lui été un petit peu moins productif pour sa première sous le maillot des Los Angeles Clippers, mais au moins, le meneur de jeu a connu une victoire face aux Golden State Warriors.

L’ancien prince des Cavaliers est sorti du banc de Tyronn Lue et a montré de bonnes choses (surtout en deuxième mi-temps) avec 12 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 4/9 au tir dont 2/7 de loin et 2/2 sur la ligne des lancers-francs.

Les deux hommes retrouveront les parquets ce mercredi soir. Giannis Antetokounmpo affrontera les Hawks tandis que Darius Garland se frottera aux Pacers.