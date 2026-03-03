Résumé NBA de la nuit : Jamal Murray (45 points) étincelant face au Jazz !
Le 03 mars 2026 à 07:40 par Robin Wolff
Seulement quatre matchs étaient au programme cette nuit en NBA. La rencontre la plus marquante a sans doute été le Jazz-Nuggets dans laquelle Keyonte George et Jamal Murray se sont rendus coup pour coup. C’est le Canadien qui a eu le dernier mot.
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Rockets : 118-123 (stats)
- Bucks – Celtics : 81-108 (stats)
- Jazz – Nuggets : 125-128 (stats)
- Warriors – Clippers : 101-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le duo Kevin Durant – Alperen Sengun a envoyé 62 points pour assurer le coup face à des Wizards combatifs. Bilal Coulibaly a réussi son season-high avec 23 unités !
- Le retour de Giannis Antetokounmpo ne s’est pas parfaitement passé avec cette large défaite face à des Celtics d’un Hugo Gonzalez impressionnant. Le Grec a tout de même compilé 19 points et 11 rebonds.
- Une passe d’arme exceptionnelle entre Keyonte George (36 points) et Jamal Murray (45). Que ce soit sur la feuille de matchs ou au tableau des scores, c’est le joueur des Nuggets qui l’a emporté !
- Darius Garland s’est imposé pour sa première sous le maillot des Clippers. 12 points pour lui et une belle victoire face aux Warriors.
Le highlight de la nuit :
Oh ce contre d’Al Horford ! 😭
J’ai cru voir Earvin Ngapethpic.twitter.com/QACErhJKAD
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Mavericks
- 1h : Cavaliers – Pistons
- 1h : Magic – Wizards
- 1h30 : Heat – Nets
- 1h30 : Raptors – Knicks
- 2h : Sixers – Spurs
- 2h : Bulls – Thunder
- 2h : Wolves – Grizzlies
- 4h30 : Lakers – Pelicans
- 5h : Kings – Suns